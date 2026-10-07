Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 7 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de cielo despejado, con una temperatura actual de 27°. La sensación térmica se siente ligeramente más alta, alcanzando los 28°. La humedad es del 53%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte, contribuyendo a las condiciones agradables del día. La presión atmosférica se sitúa en 1003 hPa.

El clima hoy miércoles 7 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 28°. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La combinación de una temperatura cálida y la baja velocidad del viento hacen de este un día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el jueves 8 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 9 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 19°, también con cielo parcialmente nublado. El sábado 10 de octubre, se anticipa un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 11° y máximas de 14°, y la posibilidad de lluvias ligeras. Para el domingo 11 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 20°, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 12 de octubre, las temperaturas se mantendrán entre 12° y 21°, con cielo nublado y posibilidad de lluvias.