Para Simeone, el mensaje es claro: Julián Alvarez no se va

Diego Simeone, técnico de Atlético de Madrid, recibió preguntas sobre la gran novela entre el delantero de la selección argentina, Julián Álvarez, y un presunto traspaso hacia el Barcelona que generó diversas opiniones y polémicas desde las declaraciones en medio del Mundial 2026.

El técnico del "Colchonero" comenzó hablando de la posición que ocupa en esta situación y desde dónde trabaja y cómo ve al cordobés: "Yo me encargo de la parte deportiva y de la parte personal; como persona que es, es un chico extraordinario. Estuvimos hablando con Julián, como siempre lo hacemos".

En este sentido describió al futbolista y el tipo de equipo que planea para esta temporada: "Fue y es el mejor jugador que tenemos y sigo pensando en armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía, talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo en Madrid.

Por otro lado, fue consultado sobre la postura de Ángel Gil Marín respecto a no vender a la "Araña": "Si el dueño del club habla tan tajante de la manera que lo hizo, creo que no hay más; está claro lo que expresó". Además, agregó como ejemplo: "Esto es como cuando vas a juicio: no hay lugar".

De esta manera, reiteró el lugar en el que se posiciona como entrenador: "Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en condiciones para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio".

Mientras explicó que el cordobés no iba a estar en el debut liguero ante Málaga por cuestiones físicas, fue consultado sobre la relación entre Álvarez y el hincha del "Atleti": "La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos. Siempre lo he sido en todos los espacios que nos ha tocado".