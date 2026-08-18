Para Simeone, el mensaje es claro: Julián Alvarez no se va
El "Cholo" destacó que si el dueño del club se expresó de la manera en que lo hizo, "está más que claro".
18/08/2026 | 14:06Redacción Cadena 3
FOTO: Simeone, tajante en conferencia de prensa
Diego Simeone, técnico de Atlético de Madrid, recibió preguntas sobre la gran novela entre el delantero de la selección argentina, Julián Álvarez, y un presunto traspaso hacia el Barcelona que generó diversas opiniones y polémicas desde las declaraciones en medio del Mundial 2026.
El técnico del "Colchonero" comenzó hablando de la posición que ocupa en esta situación y desde dónde trabaja y cómo ve al cordobés: "Yo me encargo de la parte deportiva y de la parte personal; como persona que es, es un chico extraordinario. Estuvimos hablando con Julián, como siempre lo hacemos".
En este sentido describió al futbolista y el tipo de equipo que planea para esta temporada: "Fue y es el mejor jugador que tenemos y sigo pensando en armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía, talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo en Madrid.
Por otro lado, fue consultado sobre la postura de Ángel Gil Marín respecto a no vender a la "Araña": "Si el dueño del club habla tan tajante de la manera que lo hizo, creo que no hay más; está claro lo que expresó". Además, agregó como ejemplo: "Esto es como cuando vas a juicio: no hay lugar".
De esta manera, reiteró el lugar en el que se posiciona como entrenador: "Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en condiciones para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio".
Mientras explicó que el cordobés no iba a estar en el debut liguero ante Málaga por cuestiones físicas, fue consultado sobre la relación entre Álvarez y el hincha del "Atleti": "La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos. Siempre lo he sido en todos los espacios que nos ha tocado".
Lectura rápida
¿Quién es el técnico que habló sobre Julián Álvarez?
Diego Simeone es el técnico de Atlético de Madrid que se refirió a Julián Álvarez.
¿Qué opinión tiene Simeone sobre Julián Álvarez?
Simeone considera a Álvarez como un "chico extraordinario" y el mejor jugador del equipo.
¿Cuál es la postura de Ángel Gil Marín sobre la venta de Álvarez?
Ángel Gil Marín ha expresado claramente que no se venderá a Álvarez.
¿Por qué no jugará Álvarez en el debut liguero?
Julián Álvarez no estará en el debut ante Málaga debido a cuestiones físicas.
¿Cómo se siente Simeone respecto a la opinión de los hinchas?
Simeone se muestra respetuoso con la opinión de los hinchas del "Atleti".