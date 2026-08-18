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El entrenador del Inter Miami habló sobre Messi tras la muerte de su padre: “Lo veo en paz”

Este miércoles, Inter Miami se enfrenta a Philadelphia Union en un crucial partido de la MLS.

18/08/2026 | 17:11Redacción Cadena 3

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Lionel Messi, capitán del Inter Miami.

FOTO: Lionel Messi, capitán del Inter Miami.

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Inter Miami se prepara para enfrentar a Philadelphia Union en el Subaru Park de Chester, en un partido correspondiente a la 20ª fecha de la MLS 2026.

El encuentro se juega el miércoles a las 20:30 (hora argentina). Guillermo Hoyos, entrenador del equipo, comentó sobre la situación de Lionel Messi tras la reciente muerte de su padre, Jorge. "Se ve bien, manifestándose en el campo que conoce tan bien, y lo veo en paz", expresó Hoyos en la previa del partido.

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La situación de Messi fue delicada, ya que jugó por primera vez desde el fallecimiento de su papá. En el último partido, Inter Miami sufrió una dura derrota de 4-1 ante Nashville, lo que dejó al equipo en una posición complicada, segundo en la Conferencia Este, a cinco puntos del líder.

Messi, quien fue titular en ese encuentro, erró un penal y asistió en un gol, pero no pudo evitar la caída del equipo.

Antes de la derrota ante Nashville, Inter Miami también quedó eliminado de la Leagues Cup. La eliminación llegó tras perder ante Monterrey y León, aunque el equipo había logrado una victoria sobre Atlético de San Luis.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Inter Miami?
Inter Miami enfrentará a Philadelphia Union en la 20ª fecha de la MLS 2026.

¿Quién es el entrenador de Inter Miami?
El entrenador de Inter Miami es Guillermo Hoyos.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará el miércoles a las 20:30 (hora argentina).

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo en el Subaru Park de Chester.

¿Cómo fue la actuación de Messi en el último partido?
Messi erró un penal y asistió en un gol, pero no pudo evitar la derrota de 4-1 ante Nashville.

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