El entrenador del Inter Miami habló sobre Messi tras la muerte de su padre: “Lo veo en paz”

Inter Miami se prepara para enfrentar a Philadelphia Union en el Subaru Park de Chester, en un partido correspondiente a la 20ª fecha de la MLS 2026.

El encuentro se juega el miércoles a las 20:30 (hora argentina). Guillermo Hoyos, entrenador del equipo, comentó sobre la situación de Lionel Messi tras la reciente muerte de su padre, Jorge. "Se ve bien, manifestándose en el campo que conoce tan bien, y lo veo en paz", expresó Hoyos en la previa del partido.

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????? Guillermo Hoyos said Lionel Messi is in a good place as the No. 10 continues to cope with the recent passing of his father, Jorge Messi.



“He looks good, manifesting himself on the field that he knows so well, and he looks at peace. He looks at peace.”#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/KMC7F34Xa0 — Franco Panizo (@FrancoPanizo) August 18, 2026

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La situación de Messi fue delicada, ya que jugó por primera vez desde el fallecimiento de su papá. En el último partido, Inter Miami sufrió una dura derrota de 4-1 ante Nashville, lo que dejó al equipo en una posición complicada, segundo en la Conferencia Este, a cinco puntos del líder.

Messi, quien fue titular en ese encuentro, erró un penal y asistió en un gol, pero no pudo evitar la caída del equipo.

Antes de la derrota ante Nashville, Inter Miami también quedó eliminado de la Leagues Cup. La eliminación llegó tras perder ante Monterrey y León, aunque el equipo había logrado una victoria sobre Atlético de San Luis.