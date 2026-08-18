Wisin lanza la Universidad del Perreo para honrar la historia del reguetón

FOTO: Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo: \"Es una realidad\"

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- El reconocido cantante de música urbana Wisin ha causado revuelo en redes sociales al anunciar la fundación de la "Universidad del Perreo (UDP)", una nueva institución que tiene como objetivo otorgar "el respeto que se merece" al reguetón, un género que ha transformado la industria musical a lo largo de los años.

En una reciente publicación, el artista puertorriqueño compartió el logo oficial de la universidad y reveló que la misma estará situada en Cayey, Puerto Rico. "Se acabó la espera. ????UNIVERSIDAD DEL PERREO es una realidad. Aprende de nuestra historia, inscripciones muy pronto. Más información en el link de la bio", escribió en su posteo, generando gran expectativa entre sus seguidores.

En el comunicado, Wisin reflexionó sobre su trayectoria musical de más de tres décadas, destacando cómo el sonido del reguetón nació en las calles y se expandió por el mundo. "Nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios", expresó el artista.

El cantante añadió: "Es el momento de dar un paso más allá. Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: Universidad del Perreo (UDP)".

Además, Wisin subrayó que la misión de la universidad es brindar al reguetón el reconocimiento académico que merece. "En los próximos días compartiremos más detalles", prometió.

Junto a su anuncio, el artista lanzó una página web donde los interesados pueden preinscribirse. La universidad se propone ser la primera institución de educación superior que se dedica al estudio del perreo como disciplina cultural, artística y científica.

Hasta el momento, la veracidad de la institución no ha sido confirmada, pero se mencionó que ofrecería cátedras sobre ritmo aplicado, historia del reguetón y epistemología del flow, además de un centro de investigación enfocado en temas como la cadencia y la cultura urbana.