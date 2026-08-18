Yvy Porá cerró su quinta edición con 120 mil personas y se consolidó como gran fiesta folklórica

La quinta edición de Yvy Porá llegó a su fin con un balance que confirma el crecimiento de uno de los festivales más importantes del norte argentino. A lo largo de cuatro noches, unas 120 mil personas pasaron por el predio para disfrutar de una propuesta que combinó folklore, música popular, camping, fogones y tradiciones gauchas.

El encuentro, organizado por Lázaro Caballero, se desarrolló en un campo y tuvo una característica que lo diferencia de otros grandes festivales: buena parte del público llegó con carpas y permaneció durante varias jornadas en el lugar.

La convocatoria volvió a marcar un hito para el folklore de la región. Según el balance realizado tras el cierre, Yvy Porá logró posicionarse como uno de los festivales más convocantes del norte argentino, con una propuesta que reúne artistas de distintos estilos y generaciones.

La grilla estuvo encabezada por figuras como El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti y Milo J, cuya presentación fue uno de los momentos destacados de la edición. También participaron Los Tekis, Orellana Luca, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Carafea y distintos referentes de la música popular.

El chamamé también tuvo un lugar destacado con la presencia de Los Saloncitos y Los Bofil, mientras que Paquito Ocaño aportó su música a una programación pensada para reunir diferentes expresiones de la cultura popular.

Folklore y tradición

Yvy Porá no se limitó a la música. Las actividades camperas y las destrezas gauchas formaron parte de la propuesta, con la participación de Nicolás Membriani en las payadas y Néstor Ramírez en los relatos.

La intención de los organizadores es preservar estas tradiciones y acercarlas a las nuevas generaciones. En ese sentido, Lázaro Caballero destacó especialmente la jornada de campo y aseguró que el domingo se convirtió en una jornada récord, con el predio repleto desde temprano.

“Me sorprendió la gente en el campo de doma”, señaló Caballero, quien remarcó la importancia de mantener vivas las costumbres con las que creció.

El organizador también defendió las actividades vinculadas con el ámbito rural y rechazó las críticas que las relacionan directamente con el maltrato animal. “Nosotros, la gente del campo, somos la gente que más cuidamos. Los animales los amamos con el alma”, sostuvo.

Un festival sin cemento

Uno de los aspectos que más se destacó durante el balance fue la particularidad del escenario donde se desarrolla Yvy Porá. A diferencia de los grandes recitales realizados en estadios, el festival propone vivir la música al aire libre y en contacto con la naturaleza.

El Indio Lucio Rojas sintetizó esa identidad al destacar que allí existe algo más que un espectáculo: un encuentro que se desarrolla bajo la sombra de quebrachos y algarrobos y que convoca a personas de distintos puntos del país.

La convivencia entre artistas fue otro de los sellos de esta edición. Las colaboraciones espontáneas y los encuentros entre músicos fueron constantes durante las jornadas, en una muestra de la hermandad que existe dentro del folklore.

Uno de los momentos especialmente valorados fue el encuentro del Indio Lucio Rojas con Alfredo Rojas, compositor de varias canciones que forman parte del repertorio de Los Rojas. Durante su presentación, el Indio recordó el papel de Alfredo y reivindicó su aporte a la historia musical de la familia.

También hubo reuniones entre distintos artistas durante las jornadas, con encuentros que reflejaron el clima de camaradería que caracterizó al festival.

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Cuatro días para encontrarse

El balance de Yvy Porá deja así una cifra contundente: 120 mil personas en cuatro jornadas. Pero detrás del número aparece una propuesta que busca consolidarse como una celebración integral de la cultura popular.

Música, campo, fogones, camping, tradición y encuentros entre artistas conformaron una experiencia que, una vez más, logró convocar a una multitud.

Con su quinta edición ya concluida, Yvy Porá se instala como una referencia dentro del calendario folklórico argentino y como una muestra del crecimiento que atraviesan los grandes festivales del interior del país.

Informe de Alejandro Bustos