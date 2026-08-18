Torres de Manantiales se renueva en Mar del Plata con nuevas propuestas durante todo el año

Desde el piso 29 de Torres de Manantiales, Mar del Plata ofrece una de sus postales más imponentes. El mar, la ciudad y las sierras se despliegan ante los visitantes desde el rooftop del complejo, un espacio que en los últimos años se convirtió en una de las propuestas distintivas de la ciudad.

En ese escenario, Cadena 3 dialogó con Adrián Oliver, director artístico de Torres de Manantiales, quien destacó el crecimiento del complejo y la necesidad de pensar propuestas para cada época del año.

“Lo que tiene de maravilloso Mar del Plata es que cada época del año ofrece un atractivo distinto al turista para venir y disfrutarla”, señaló Oliver. Según explicó, incluso fuera de la temporada de verano la ciudad presenta oportunidades para quienes buscan descansar y recorrerla con mayor tranquilidad.

El complejo cerró un fin de semana largo con un balance positivo y ya trabaja en las propuestas para el próximo verano. Entre las novedades se encuentra la incorporación de un nuevo club de jazz, además de una agenda que mantiene como ejes el deporte, la familia y los espectáculos.

Un lugar icónico de Mar del Plata

Torres de Manantiales se encuentra en la zona de Alberti y La Costa y forma parte del paisaje tradicional de Mar del Plata. Sus dos torres fueron, junto con otros edificios emblemáticos, protagonistas del crecimiento vertical de la ciudad.

Uno de sus principales atractivos actuales es Café Las Nubes, ubicado en uno de los puntos más altos del complejo y con una vista panorámica privilegiada.

A esa propuesta se suma Paraíso, otro de los espacios gastronómicos del complejo, que funciona como rooftop y permite contemplar el mar, la ciudad y las sierras desde una perspectiva única.

“Se convirtió en una visita obligada del turista”, sostuvo Oliver, quien destacó que el objetivo de la empresa fue ampliar su vínculo con la ciudad y dejar de ser solamente un espacio destinado a quienes llegan desde Buenos Aires.

Con el paso de los años, Torres de Manantiales buscó abrir sus puertas a visitantes de todo el país y convertirse en parte de la experiencia turística marplatense.

Una propuesta que se extiende más allá de las torres

La oferta del complejo también incluye Club de Mar, ubicado en Chapadmalal, una zona que experimentó un importante crecimiento en los últimos años a partir del desarrollo de las playas del sur.

Oliver explicó que la empresa también busca preservar espacios de valor histórico y arquitectónico. Un ejemplo es Villa Gainza Paz, una mansión de principios del siglo XX ubicada frente a las torres y considerada parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

El desafío, según explicó, consiste en conservar esos espacios y, al mismo tiempo, integrarlos a la actividad turística y gastronómica. Allí funcionan emprendimientos que permiten conocer la propiedad y disfrutar de propuestas culinarias vinculadas con la identidad local.

“Siempre tratamos de encontrar esa particularidad en el servicio para que nuestro público siga eligiéndonos a través del tiempo”, destacó Oliver.

Mar del Plata durante todo el año

La apuesta de Torres de Manantiales refleja también un cambio en la manera de pensar el turismo en Mar del Plata. La ciudad dejó de ser exclusivamente un destino de verano para ofrecer alternativas durante las distintas estaciones.

Gastronomía, espectáculos, actividades deportivas, espacios familiares y propuestas culturales forman parte de una agenda que busca atraer visitantes durante todo el año.

En ese sentido, la llegada de Cadena 3 a Mar del Plata representa también una oportunidad para mostrarle al público del interior del país una ciudad que continúa renovándose sin perder sus lugares tradicionales.

Desde el rooftop de Torres de Manantiales, con el mar como protagonista, Oliver invitó a quienes visiten la ciudad a conocer el complejo y sus diferentes propuestas.

“Bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Espero que nuestra relación y nuestra amistad se mantenga a través del tiempo”, expresó el director artístico, en el marco de una visita que busca acercar Mar del Plata a oyentes de todo el país.

Entrevista de "Amamos Argentina"