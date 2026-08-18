La Ciudad implementa inteligencia artificial en escuelas para un aprendizaje responsable

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- La Ciudad de Buenos Aires ha decidido incluir la alfabetización en inteligencia artificial y la protección digital en la currícula de las escuelas primarias y secundarias, con el propósito de que los estudiantes puedan utilizar estas herramientas de manera crítica y responsable.

Esta iniciativa se implementará de forma gradual a lo largo de la trayectoria escolar y forma parte del Plan Buenos Aires Aprende y de la política de Protección Digital Infantil y Adolescente.

Según datos de Kids Online Argentina, el 58% de los chicos de entre 9 y 17 años utiliza herramientas de inteligencia artificial, y dos de cada tres las emplean para realizar tareas escolares.

La propuesta busca asegurar que todos los alumnos, independientemente de la escuela a la que asistan, su contexto familiar o la iniciativa individual, tengan acceso a estos conocimientos dentro de los contenidos curriculares.

En los primeros años de primaria, los estudiantes aprenderán sobre qué es la inteligencia artificial, su presencia en la vida cotidiana y los principales riesgos asociados, sin interactuar directamente con las herramientas.

A partir de 4° grado, comenzarán una exploración guiada que incluirá actividades como la generación de infografías, escritura asistida, producción de podcasts y uso de herramientas de IA para elaborar borradores que luego serán revisados y reescritos.

En la etapa secundaria, el objetivo será fomentar un uso más autónomo de la inteligencia artificial para crear, investigar y resolver problemas. Durante los primeros años se trabajará en el uso responsable, y desde 3° hasta 5° año, se incorporarán experiencias de cocreación.

Entre las actividades programadas se incluyen el análisis de textos históricos y científicos, la generación de preguntas para debates, la creación de imágenes y videos para proyectos interdisciplinarios, y la comparación entre las interpretaciones literarias de los alumnos y aquellas producidas por herramientas de IA.

"Nos da un orgullo enorme ser pioneros en la región. Con este nuevo anexo curricular estamos dando un paso histórico en nuestras escuelas", afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El mandatario destacó que el propósito es que la inteligencia artificial sea "un puente hacia el futuro de los chicos", aunque subrayó la necesidad de que su incorporación se realice "de forma cuidada y con un propósito claro".

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, explicó que la iniciativa no implica un cambio abrupto entre "no usar y usar la IA", sino que se trata de un proceso pedagógico que incrementa de manera progresiva "el criterio y la autonomía de los estudiantes".

Como parte de esta formación, los alumnos aprenderán a identificar las llamadas "alucinaciones" de la IA, que son respuestas que parecen coherentes pero son incorrectas o inventadas; los sesgos algorítmicos, que están relacionados con resultados parciales o injustos; y los deepfakes, que son contenidos manipulados para simular situaciones que nunca ocurrieron.

Asimismo, se abordará la verificación de información, la identificación de contenidos falsos, la protección de datos personales y la privacidad, así como los efectos de las tecnologías sobre el uso de pantallas.

La Ciudad ha resaltado que algunas de estas experiencias ya se han llevado a cabo en escuelas porteñas. Por ejemplo, alumnos de 5° grado desarrollaron un proyecto para reconocer residuos y crear un recipiente que los clasifique automáticamente.

En secundaria, los estudiantes compararon sus propias interpretaciones literarias con las generadas por IA, recrearon diálogos con personajes históricos y analizaron las respuestas de las herramientas para detectar errores y sesgos.

La incorporación curricular refuerza una política educativa que la Ciudad comenzó a implementar el año pasado. Desde entonces, más de 30.000 docentes han sido capacitados en inteligencia artificial y se han implementado herramientas digitales, cuentas institucionales e infraestructura tecnológica.

Según datos de la UNESCO citados por el Gobierno porteño, once países cuentan con un currículo específico sobre inteligencia artificial en la educación obligatoria, entre ellos Portugal, Bélgica, Austria, China, Corea del Sur, India y Emiratos Árabes Unidos.

Con esta nueva incorporación, la Ciudad de Buenos Aires se suma a las jurisdicciones que han incluido contenidos de inteligencia artificial en la educación obligatoria.