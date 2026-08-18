El AMBA sigue bajo nubes: cuándo se espera el regreso del sol

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- Los residentes del AMBA enfrentan una prolongada serie de días nublados, caracterizados por la alta humedad, temperaturas frescas y lluvias intermitentes. La incertidumbre persiste sobre el regreso del sol de manera continua.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación de nubosidad no se resolverá de inmediato.

Para el miércoles 19 se anticipa una mejora parcial, aunque con abundante nubosidad, conforme a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

Se espera que las condiciones comiencen a cambiar lentamente a partir del jueves 20, con un aumento en las temperaturas y una reducción gradual de la nubosidad por la tarde. Para el viernes, se vislumbra un escenario más estable, donde podrían recuperarse algunas horas de sol.

La persistencia de días nublados en Buenos Aires no tiene una sola explicación. Los especialistas destacan una serie de factores atmosféricos que facilitan la llegada y permanencia de humedad en la región.

Uno de los principales factores es la existencia de un río atmosférico, que actúa como un corredor de vapor de agua, combinado con perturbaciones en altura que favorecen la formación de nubes y precipitaciones en el centro del país.

A su vez, la influencia de El Niño podría alterar los patrones de circulación atmosférica, incrementando la frecuencia de estos corredores de humedad en la zona central de Argentina.

Como consecuencia, se genera una atmósfera con elevada humedad, condiciones inestables y una sucesión de sistemas que dificultan la permanencia del cielo despejado durante varios días consecutivos.

Durante este martes, la humedad seguirá alta y el viento del sudeste aportará aire húmedo proveniente del Río de la Plata, lo que contribuye a mantener la nubosidad y una sensación térmica baja.

Sin embargo, hay buenas noticias: no se prevé que el cielo permanezca completamente cubierto de manera indefinida. La tendencia para los próximos días indica una mejora gradual, especialmente desde el jueves, con más posibilidades de estabilidad hacia el viernes.

A pesar de esto, el patrón de alta humedad y precipitaciones podría continuar durante las semanas venideras. Según el pronóstico climático más reciente, el SMN mantiene una expectativa de mayor probabilidad de lluvias en el AMBA durante el trimestre de agosto a octubre.

En el corto plazo, el jueves 20 de agosto se perfila como el primer día con una mejora notable, especialmente en horas de la tarde. El viernes podría marcar el inicio de un período de mayor estabilidad.

Así, tras varias semanas bajo un cielo gris, el AMBA deberá aguardar algunos días más para disfrutar de jornadas con más sol, aunque se empiezan a notar los cambios en las condiciones climáticas.