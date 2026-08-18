Cuatro policías declararán en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- Este miércoles, cuatro policías que participaron activamente en la búsqueda de Loan Danilo Peña, quien está desaparecido desde hace más de dos años, declararán en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, que se lleva a cabo en la ciudad de Corrientes.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal federal Carlos Schaefer citó a varios oficiales que desempeñaron roles clave durante la investigación. Entre ellos se encuentra el oficial jefe de la Policía Federal, Marcelo Daniel Román, quien participó en distintos allanamientos y rastrillajes; el uniformado Maximiliano Aciares, encargado de realizar tareas investigativas y relevamientos en torno a la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; y el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, quien brindará información sobre sus vínculos, vehículos, domicilios y propiedades.

Además, se presentará como testigo Ricardo Ramón Vázquez, quien aportó información sobre las primeras horas de la búsqueda del menor en la casa de la abuela Catalina, así como detalles de las personas que formaron parte del almuerzo en el paraje El Algarrobal y el inicio del procedimiento. Otro testigo, Gabriel Arnaldo Pinolli, también participó en los rastrillajes y emitió consignas en el Hotel Despertar del Iberá y en el domicilio de Camila, una prima de Loan.

El jueves 20 de agosto, será el turno de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

En el caso de Loan, los acusados incluyen a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su pareja, Daniel "Fierrito" Ramírez, todos sindicados por el extravío del niño, que ocurrió el 13 de junio de 2024, tras un almuerzo en la vivienda de la abuela Catalina, donde fue visto por última vez en un naranjal.

Además, otros diez imputados están siendo investigados por supuestos delitos que incluyen el desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad. Entre ellos se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.