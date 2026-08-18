FOTO: Este miércoles continúan las audiencias del juicio a "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- En el marco del juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez, este miércoles se presentarán cuatro testigos que brindarán su declaración. El acusado enfrenta cargos por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, un hecho que tuvo lugar el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano.

La cuarta audiencia del debate está programada para iniciar a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Durante esta sesión, se espera que declaren cuatro policías que están vinculados al caso.

En la última jornada, que se llevó a cabo el viernes 14 de agosto, Carlos Ulises Stiempcich, amigo de la víctima y testigo del incidente, declaró que el imputado "le dio un disparo certero en el ojo" a Díaz y que luego continuó disparando, efectuando otras tres detonaciones.

El contexto del caso

Álvarez fue detenido hace ocho años tras confesar el homicidio. Aunque el juicio estaba previsto para comenzar tres años después, se suspendió debido a que el Cuerpo Médico Forense determinó que el cantante tenía una incapacidad mental que le impedía ser juzgado por su estado psiquiátrico.

En 2021, el juicio se suspendió por primera vez. Aunque se había fijado una nueva fecha de inicio para 2023, el proceso se cayó nuevamente en marzo de ese año debido a su estado de salud. La causa está caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Hasta el momento, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no ha prestado testimonio ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, y ha sido observado en varias ocasiones dormido durante las audiencias.