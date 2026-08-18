Cande Ruggeri responde a Flor Vigna: "Nunca me involucré con un hombre comprometido"

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- Cande Ruggeri hizo un fuerte descargo en respuesta a las afirmaciones de Flor Vigna en el reality La Casa de los Famosos. La bailarina revivió una anécdota en la que supuestamente Ruggeri habría intentado seducir a Nico Occhiato cuando él aún mantenía una relación con ella.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Vigna recordó un viaje a Disney que realizó junto a Ruggeri y su pareja de aquel entonces. En sus declaraciones, mencionó que su novio le confesó que "Cande le tiró onda todo el viaje" y que incluso "se le metió en la cama y le dijo 'ya fue'".

La situación generó un revuelo en los medios argentinos, y el nombre de Ruggeri acaparó numerosos titulares.

El descargo de Cande Ruggeri

En las últimas horas, la hija de Óscar Ruggeri utilizó sus redes sociales para aclarar las declaraciones de Flor Vigna, desmintiendo de manera contundente haber coqueteado con Nico Occhiato durante su relación con la bailarina.

"Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así", afirmó Ruggeri en sus historias de Instagram.

"Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así", agregó.

Ruggeri también explicó cómo ocurrieron los hechos en el viaje a Disney: "Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela".

"Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo", subrayó.

Finalmente, hizo un llamado a los medios para que dejen de asociarla con supuestas infidelidades: "Dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco", concluyó.