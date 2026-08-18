San Diego pone fin a contratos que permitían entrenamientos del ICE y la CBP en sus instalaciones

El condado de San Diego, en el sur de California, ha decidido prohibir que las autoridades federales de inmigración lleven a cabo entrenamientos en un campo de tiro local, debido a las preocupaciones generadas por la ofensiva del gobierno del expresidente Donald Trump contra los inmigrantes. El martes, los supervisores del condado votaron 3 a 2 para finalizar los contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que utilizaban instalaciones del condado cercanas a la frontera con México y una base de la Marina arrendada por el condado.

Las agencias, que se encargan de la aplicación de las leyes migratorias y de los controles aduaneros en la frontera, habían tenido acceso a estos campos durante varios años. Durante la votación, Monica Montgomery Steppe, una de las supervisoras que apoyó la medida, comentó: "Los agentes federales de inmigración han perjudicado a nuestras comunidades de muchas maneras distintas aquí, a nivel local, y en todo el país. Simplemente no queremos ser cómplices de eso".

La decisión se produce tras la presión de varios residentes que solicitaron al condado que terminara estos contratos, argumentando que eran una forma de colaborar con la política de deportaciones masivas del gobierno de Trump, que ha separado familias y generado enfrentamientos entre agentes federales y comunidades en diversas partes del país.

Algunas comunidades cercanas, como Escondido, así como otras en Nueva York y Minnesota, han debatido sobre la posibilidad de permitir a los agentes de inmigración utilizar sus campos de tiro, pero han decidido mantener los contratos vigentes.

Jim Desmond, supervisor del condado que votó en contra de la medida, argumentó que las agencias del orden deberían colaborar y entrenarse juntas, y que obligar a los agentes a desplazarse más lejos para capacitarse no resulta beneficioso. "El ICE se ha excedido y se ha sobrepasado, pero ¿cómo se arregla eso? Se arregla con más entrenamiento", sostuvo Desmond.

Por su parte, Rodney Scott, director de la CBP, afirmó que la agencia depende del campo de tiro del condado para entrenar a 1.700 agentes. Sin ese acceso, se verían obligados a enviar a los agentes a otros lugares para cumplir con el entrenamiento obligatorio, lo que podría afectar la seguridad en la frontera y las operaciones comerciales.

La CBP ha mantenido un acuerdo para usar el centro de entrenamiento del condado desde 2017, y el ICE desde 2021. Desde 2024, los agentes federales han acumulado más de 3.300 horas de entrenamiento en el centro. Además, el ICE tiene un acuerdo desde 2022 para utilizar un campo de tiro en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar.

Los funcionarios que apoyaron la decisión destacaron la importancia de mantener la confianza de las comunidades inmigrantes de la región, resaltando su esfuerzo por diferenciar la policía local de los agentes federales de inmigración. Terra Lawson-Remer, presidenta de la junta, enfatizó: "Nuestra comunidad es un hogar, no un objetivo. Si el gobierno de Trump quiere gastar miles de millones en esta agenda de ley y deportación, puede usar sus propios recursos federales para llevarla a cabo".