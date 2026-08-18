Siete imputados tras denuncia por abuso sexual en Escuela Penitenciaria de Santa Fe

La investigación por un abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe avanza con la audiencia imputativa de siete cadetes. Todos están acusados de haber atacado a un compañero de 19 años en el establecimiento de Las Flores.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro informó que los imputados tienen entre 18 y 29 años y ninguno presenta antecedentes penales. Se les atribuye el delito de abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas, junto con lesiones leves.

En la audiencia, se conoció que de los siete acusados, cuatro negaron su participación. El incidente ocurrió cuando la víctima se retiró a cambiarse y fue agredido, siendo pateado y golpeado antes de ser manoseado por debajo de los pantalones.

La fiscal cuestionó si la víctima había sufrido situaciones previas por parte del grupo, pero aclaró que necesita entrevistarla nuevamente para confirmar detalles. Aunque se sugirió que podría tratarse de un acto de iniciación, la fiscal considera que, “ya hacía bastante que estaban”, y que podría ser una práctica común en el lugar.

Moser Ferro también resaltó que “recién ahora cuando hable con él voy a saber” si hay más víctimas de situaciones similares. Este viernes, la fiscal anticipó que pedirá prisión preventiva para los imputados.

Informe de Emiliano Guardia.