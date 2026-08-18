Nación y gobernadores del Norte Grande acordaron cambios en los subsidios a zonas cálidas

El Gobierno nacional alcanzó este martes un acuerdo con las provincias del Norte Grande para avanzar en una propuesta destinada a contemplar las particularidades climáticas de las zonas cálidas y muy cálidas del país.

El entendimiento se produjo en menos de una semana desde que los gobernadores plantearon la necesidad de revisar el esquema energético debido al mayor consumo eléctrico que registran las familias del Norte durante los períodos de altas temperaturas.

La reunión de la Mesa de Diálogo fue encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Participaron los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Carlos Sadir, de Jujuy.

También estuvieron presentes la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y los equipos técnicos de Energía de las diez provincias que integran el Norte Grande.

Un reclamo histórico

El planteo de las provincias surgió a partir de las dificultades que enfrentan los hogares del Norte durante el verano, cuando las altas temperaturas generan una mayor utilización de equipos de climatización y, en consecuencia, un incremento en el consumo de electricidad.

A partir del reclamo, el Gobierno nacional convocó a los mandatarios provinciales y sus equipos técnicos para analizar alternativas y alcanzar una propuesta consensuada.

Tras el encuentro, Caputo destacó el resultado de las negociaciones y señaló que se acordó “trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”.

El funcionario definió el entendimiento como una respuesta a un reclamo histórico de las provincias del Norte y remarcó la intención de avanzar en una redefinición de los subsidios energéticos para las zonas cálidas y muy cálidas.

Nación y provincias, en busca de una solución

Santilli, por su parte, destacó la rapidez con la que se desarrolló el proceso de diálogo. “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución”, afirmó.

El jefe de Gabinete sostuvo que el acuerdo demuestra que Nación y provincias pueden alcanzar respuestas concretas cuando existe diálogo y voluntad de encontrar puntos en común.

La propuesta consensuada apunta a reconocer las características climáticas particulares del Norte argentino y el impacto que las altas temperaturas tienen sobre el consumo eléctrico, especialmente durante los meses de verano.

El nuevo esquema todavía deberá atravesar la etapa de implementación, para lo cual Nación y las provincias acordaron continuar trabajando de manera conjunta a través de sus equipos técnicos.

Desde el Gobierno destacaron que el objetivo es avanzar con la puesta en marcha de la propuesta lo antes posible y consolidar un mecanismo que contemple las necesidades específicas de los hogares ubicados en las regiones de temperaturas más elevadas del país.