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El gesto de Sebastián Villa a los hinchas de Boca tras su primer gol desde su vuelta

Boca goleó a Recoleta y avanzó a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

18/08/2026 | 21:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Villa pidió perdón tras anotar para Boca. (Captura)

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Boca Juniors goleó a Recoleta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y se metió en cuartos.

El equipo argentino mostró un alto nivel de efectividad durante el primer tiempo y logró encaminar su clasificación con goles de Santiago Ascacíbar y Sebastián Villa. Este último celebró su primer tanto desde su regreso al club con un gesto particular hacia los hinchas, a quienes les pidió disculpas por su conflictiva salida anterior.

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Villa, quien regresó a Boca tras un paso por Bulgaria, había generado reacciones divididas entre los aficionados debido a su historial de indisciplinas y su declaración de que deseaba jugar en River.

En sus primeros partidos tras el regreso, el delantero sintió la bronca de los hinchas, lo que lo llevó a realizar un gesto significativo al anotar. Durante la celebración del gol, se señaló el escudo de Boca y evitó gritarlo.

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Con esta victoria, Boca Juniors se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, lo que generó expectativas sobre su próximo rival y el futuro en el certamen internacional.

Lectura rápida

¿Qué hizo Boca Juniors en el partido?
Boca Juniors goleó a Recoleta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles fueron anotados por Santiago Ascacíbar y Sebastián Villa.

¿Cuándo se celebró el partido?
El partido se celebró en el contexto de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Dónde se encuentra Boca Juniors tras esta victoria?
Boca Juniors se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Por qué Sebastián Villa pidió disculpas a los hinchas?
Villa pidió disculpas a los hinchas por su conflictiva salida anterior del club.

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