El gesto de Sebastián Villa a los hinchas de Boca tras su primer gol desde su vuelta

Boca Juniors goleó a Recoleta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y se metió en cuartos.

El equipo argentino mostró un alto nivel de efectividad durante el primer tiempo y logró encaminar su clasificación con goles de Santiago Ascacíbar y Sebastián Villa. Este último celebró su primer tanto desde su regreso al club con un gesto particular hacia los hinchas, a quienes les pidió disculpas por su conflictiva salida anterior.

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A LA PRIMERA NO PERO LA SEGUNDA SÍ: Seba Villa capturó el rebote y marcó el 2-0 (5-1 global) de Boca vs. Recoleta. ¡LE PIDIÓ PERDÓN A LOS HINCHAS EN SU PRIMER TANTO DESDE SU VUELTA AL CLUB!



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Villa, quien regresó a Boca tras un paso por Bulgaria, había generado reacciones divididas entre los aficionados debido a su historial de indisciplinas y su declaración de que deseaba jugar en River.

En sus primeros partidos tras el regreso, el delantero sintió la bronca de los hinchas, lo que lo llevó a realizar un gesto significativo al anotar. Durante la celebración del gol, se señaló el escudo de Boca y evitó gritarlo.

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Con esta victoria, Boca Juniors se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, lo que generó expectativas sobre su próximo rival y el futuro en el certamen internacional.