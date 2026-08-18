Jóvenes y vivienda: "generaciones inquilinas" que llegan cada vez más tarde

Dejar la casa de los padres y acceder a una vivienda propia son dos momentos que durante años marcaron el paso hacia la vida adulta. Para una parte cada vez mayor de los jóvenes argentinos, sin embargo, ambos procesos se están demorando. Cuatro de cada diez jóvenes no logran independizarse del hogar familiar, mientras que quienes consiguen hacerlo encuentran cada vez más dificultades para convertirse en propietarios.

El dato surge de un análisis realizado por la Fundación Tejido Urbano a partir de información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Matías Araujo, investigador de la organización, explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que la cifra suele presentarse de manera inversa: “Es 4 de cada 10 jóvenes no se pueden ir de casa de sus padres, que es donde nosotros podemos chequear efectivamente dónde convive un padre con un hijo”.

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La situación no es igual en todo el país. Los principales centros urbanos, como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, presentan mayores niveles de emancipación. La explicación, según Araujo, está vinculada con la concentración de oportunidades laborales y económicas.

“Tenés un mayor grado de emancipación, o sea, los chicos se pueden ir, pero la dificultad está en poder comprar una casa”, señaló. En cambio, las mayores dificultades aparecen en distintas ciudades del norte argentino. “Los peores lugares que nosotros encontramos tienen que ver claramente con el norte argentino”, explicó, y mencionó a Salta y Santiago del Estero, donde “6 de cada 10 jóvenes no se pueden emancipar de la casa de sus padres”.

Para el investigador, detrás de la posibilidad de independizarse aparecen tres grandes barreras. La primera es la relación entre ingresos y mercado laboral; la segunda, la extensión de las trayectorias universitarias; y la tercera, el retraso en la conformación de un proyecto familiar propio.

“Tenés tres grandes barreras en términos de la emancipación”, resumió Araujo. “Primero, la cantidad y la calidad de los ingresos en términos de cómo se relaciona con el mercado de trabajo. En segundo lugar, la prolongación de la vida universitaria. Y en tercer lugar, el retraso del proyecto de vida familiar”.

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Pero incluso para quienes consiguen dejar el hogar familiar, la vivienda propia aparece cada vez más lejos. El análisis de la evolución de los últimos años muestra un desplazamiento de aproximadamente una década en la edad en la que una persona logra convertirse en propietaria.

“En 2005, entre los 30 y los 34 años vos adquirías tu vivienda o pasabas a ser propietario, mientras que en 2025 ese promedio se corrió entre los 40 y los 44 años”, explicó Araujo. “Entonces tenemos 10 años de retraso en el mercado de vivienda y una generación inquilina que no ha podido acceder a la vivienda”.

Ese cambio, sostiene, no puede atribuirse únicamente a una coyuntura económica puntual. “En los últimos 10 años se ha vuelto una cuestión estructural. No es algo que tenga que ver con una coyuntura específica de la época política, económica”, afirmó.

La consecuencia es la consolidación de una generación que permanece durante más tiempo en el mercado de alquileres y que, al mismo tiempo, tiene menos posibilidades de generar el ahorro necesario para comprar una propiedad.

“Hoy los que tienen entre 30 y 45 años no han podido acceder a la vivienda propia y por lo tanto han permanecido en el mercado de alquileres, con un deterioro en lo que son sus ingresos y la calidad de su trabajo”, señaló. Esa situación, agregó, implica que “es una generación que tampoco pudo ahorrar en los últimos años”.

El problema habitacional tampoco termina en los jóvenes. El investigador señaló que el deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda atraviesa distintas etapas de la vida y alcanza también a los adultos mayores. “Tenemos en los adultos mayores la triplicación de la cantidad de adultos mayores que alquilan”, sostuvo. Y agregó un dato que grafica la vulnerabilidad de ese grupo: “8 de cada 10 adultos mayores que alquilan son vulnerables”.

La relación entre vivienda, empleo e ingresos también ayuda a explicar por qué se demora la construcción de proyectos personales. El investigador sostuvo que los jóvenes adultos enfrentan hoy un mercado laboral que ofrece oportunidades más tardías y con mayor nivel de informalidad.

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“Hoy los chicos de 30, los jóvenes adultos de 30, están accediendo a los trabajos que accedían los de 20 en los años 2000”, planteó. A eso se suma, según su análisis, una estructura de informalidad laboral que alcanza al 43% del mercado de trabajo.

“Claramente condiciona qué tipo de oportunidades y qué tipo de futuro vos podés configurar y qué tipo de proyección podés tener respecto a conformar una familia, cuándo estudio y termino de estudiar, entre muchísimas otras cosas”, explicó.

El cambio también abre una discusión sobre cuánto hay de transformación cultural y cuánto de adaptación a las condiciones económicas. Los jóvenes pueden postergar hijos, estudios, parejas o la compra de una vivienda porque sus prioridades cambiaron, pero también porque sus ingresos y posibilidades materiales son diferentes a los de generaciones anteriores.

“Siempre nosotros tratamos de ver si es el huevo de la gallina: si es la economía la que moldea la cultura o la cultura la que moldea la economía”, planteó Araujo.

En ese cruce aparece una de las principales conclusiones del análisis: la transición hacia la vida adulta se está haciendo más larga. La independencia llega más tarde, el alquiler ocupa una mayor parte de la trayectoria habitacional y la propiedad se transforma en un objetivo que, para muchos, queda desplazado hacia los 40 años o directamente fuera de sus posibilidades.

“Las nuevas generaciones no están teniendo esa economía de contención y están accediendo a un mercado de trabajo cada vez más informal”, resumió el investigador. En ese escenario, independizarse y comprar una vivienda dejaron de ser pasos relativamente previsibles dentro de la vida adulta y pasaron a depender, cada vez más, de la capacidad de ingresos, del lugar donde se vive y del respaldo económico con el que cuenta cada familia.

Entrevista de Lucas Correa.