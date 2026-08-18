El Gobierno comenzó a organizar con la Iglesia la visita del papa León XIV a la Argentina

El Gobierno nacional dio el primer paso formal en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, con una reunión encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a integrantes del Gabinete, representantes de la Iglesia y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Del encuentro también participó el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede, quien destacó la disposición del Gobierno para coordinar los preparativos de la llegada del Pontífice.

Durante la reunión se comenzaron a delinear distintos aspectos vinculados con la agenda de actividades, la seguridad, la logística, los traslados y la difusión de la visita. Además, se confirmó que el próximo 30 de agosto llegará una nueva avanzada de la Santa Sede para recorrer y analizar los posibles escenarios.

La agenda preliminar contempla actividades en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de Córdoba. Entre los lugares que aparecen como posibles sedes para los actos masivos figuran el Monumento a los Españoles, la Basílica de Luján y el predio de FADEA, en Córdoba.

Durante su estadía en el país, León XIV se alojaría en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, mientras que el resto de la delegación tendría hospedaje en un hotel cercano para facilitar el operativo logístico.

La visita también tendrá una importante cobertura internacional, ya que la delegación papal estará acompañada por más de 80 periodistas de distintos países. De esta manera, el Gobierno y la Iglesia comenzaron a avanzar en la coordinación de lo que será la primera visita de León XIV a la Argentina.

Según informó el Vaticano, el suma pontífice recorrerá el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con una escala en Uruguay y un cierre en Perú, en el marco de su primer viaje apostólico a la región desde que asumió el cargo.