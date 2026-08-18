Cursor lanza plataforma de hospedaje de código para desafiar a GitHub tras críticas

Cursor, la startup de inteligencia artificial reconocida por su editor de código, lanzó su nueva plataforma de hospedaje de código llamada Origin. Esta iniciativa surge en un contexto donde GitHub ha enfrentado numerosas críticas por interrupciones y problemas de rendimiento.

Desde su adquisición por SpaceX, Cursor ha ampliado su oferta, y con Origin, busca satisfacer las necesidades de colaboración de los desarrolladores. La plataforma permite a los usuarios trabajar en bases de código, gestionar solicitudes de cambios y almacenar proyectos en repositorios, funciones que han sido el sello distintivo de GitHub.

La decisión de Cursor de lanzar Origin coincide con una serie de problemas reportados en GitHub, que ha sufrido interrupciones a nivel mundial, lo que ha generado una frustración creciente entre los desarrolladores. En el mismo día del lanzamiento de Origin, GitHub experimentó un apagón que afectó su funcionalidad durante más de seis horas, evidenciando un error del 20% en sus servicios, lo que ha llevado a muchos a buscar alternativas.

La plataforma Origin no solo se presenta como una alternativa, sino que también permite a los usuarios de GitHub integrar sus repositorios existentes. Según Cursor, los usuarios pueden conectar su cuenta de GitHub a Origin, seleccionar su organización y sincronizar los repositorios. Esto significa que los desarrolladores pueden continuar utilizando GitHub mientras exploran las nuevas funcionalidades de Origin.

El lanzamiento de Origin representa un paso estratégico para Cursor, que hasta ahora se había centrado en ofrecer servicios de desarrollo web automatizados. La compañía también ha mencionado que planea incorporar características nativas de agente a Origin, aunque aún no ha compartido detalles específicos.

A pesar de las oportunidades que presenta Origin, Cursor enfrenta el desafío de competir con GitHub, que cuenta con aproximadamente 180 millones de desarrolladores activos. Fundada en 2007 y adquirida por Microsoft en 2012, GitHub sigue siendo la plataforma de hospedaje de código más grande del mundo, lo que plantea una competencia significativa para cualquier nuevo jugador en el mercado.

En conclusión, el lanzamiento de Origin por parte de Cursor no solo busca aprovechar las debilidades actuales de GitHub, sino que también presenta una propuesta innovadora para los desarrolladores que buscan mejorar su flujo de trabajo en la gestión de código.