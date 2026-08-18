FOTO: Edelap recuperó el suministro eléctrico para el 90% de los usuarios afectados en Tolosa

Buenos Aires, 18 agosto (NA) – Edelap informó que el 90% de los usuarios afectados por el incidente ocurrido el lunes en la Subestación de Tolosa ya recuperó el suministro eléctrico, mientras continúa el operativo para normalizar los 7.500 servicios restantes.

La empresa precisó que, como parte del plan Operativo de Emergencia implementado a raíz del incidente, ya conectó y puso en funcionamiento nueve grupos electrógenos.

Esas tareas, sumadas a los trabajos y maniobras realizados, permitieron restablecer el servicio al 90% de los usuarios afectados, según informó Edelap en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, los 7.500 suministros que todavía restan normalizar representan el 1,8% del total de los usuarios de la distribuidora.

Los equipos técnicos gestionan la puesta a punto de otros seis equipos de generación, que se encuentran posicionados en: 10 y 529; 526 entre 10 y 11; 11 y 527; 13 y 485; 38 y 139; y 514 entre 23 y 24.

Según la empresa, los equipos están próximos a iniciar la etapa de conexión a la red, mientras que los grupos de generación restantes se trasladan hacia los puntos fijados para su posicionamiento final y posterior conexión.

Edelap indicó que el operativo continuará durante las próximas horas con el objetivo de incorporar de manera paulatina la totalidad de los grupos electrógenos y restituir el servicio a todos los usuarios afectados.

Para consultas, los usuarios podrán comunicarse con la empresa mediante WhatsApp al 221 616 0116, por atención telefónica al 0800 222 3335 y a través de sus canales oficiales en Facebook, Instagram y X.