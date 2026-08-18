Benjamín Vicuña se defendió de los dichos de Mauro Icardi y aseguró que se hace cargo de sus hijos

La disputa entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña ha tomado un nuevo giro, donde el actor chileno decidió dejar en claro su postura al afirmar que él se hace cargo de sus hijos, en respuesta a las acusaciones del exdelantero del Galatasaray. Este intercambio verbal se intensificó luego de que Icardi insinuara lo contrario.

La controversia se desató el pasado domingo 16 de agosto, cuando Vicuña se presentó en el programa "PH, Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff. Durante la emisión, el actor habló sobre su relación con sus hijos y expresó: "Cuando están acá, como ahora que pasaron casi dos meses, pasan mucho tiempo, de calidad, de amor y conversaciones. Intento mantener un contacto a diario".

Es importante destacar que los hijos de Vicuña, Magnolia y Amancio, residen en Turquía junto a su madre, Eugenia "La China" Suárez, y su pareja actual, Icardi. Vicuña continuó: "Mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, pero estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos porque no me lo puede robar nadie".

La respuesta de Icardi no tardó en llegar, quien utilizó su cuenta de Instagram para responder a Vicuña. En sus historias, el futbolista escribió: "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra. Más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver".

En una de sus publicaciones, Icardi también incluyó una imagen del baño, haciendo referencia a un comentario que hizo Eugenia Suárez sobre su ex, llamándolo "Padre del baño", en lugar de "del año". Ante estas provocaciones, Vicuña respondió: "La vida es esto, las responsabilidades, ir y venir del colegio".

A pesar de la tensión, Vicuña intentó mantener la serenidad y afirmó: "No quiero alimentar eso, nunca lo hice y no me interesa. Me ocupo de mis responsabilidades como hacerme cargo de mis hijos y del teatro".

Finalmente, el actor desmintió las afirmaciones de Icardi sobre la frecuencia de sus visitas a los hijos, señalando que: "Eso es absolutamente ridículo".