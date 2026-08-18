Bancor abrió la convocatoria para su 19° Premio de Pintura con $22.400.000 en reconocimientos

El Banco de la Provincia de Córdoba presentó una nueva edición del Premio de Pintura Bancor, uno de los principales certámenes de arte contemporáneo del país y el único en su tipo en la provincia, que este año entregará $22.400.000 en distinciones.

La 19° edición consecutiva de este prestigioso salón invita a artistas a postularse en dos categorías: Pintura y Muralismo. La convocatoria es de alcance nacional, está dirigida a mayores de 18 años, la temática es libre y recibe presentaciones individuales o colectivas.

En Pintura se otorgará un Primer Premio Adquisición de $5.500.000, un Segundo Premio de $3.500.000 y un Tercer Premio de $2.500.000. Además, se entregarán tres Menciones Arte Bancor Joven, para artistas de hasta 35 años, de $1.800.000 cada una.

En Muralismo, en tanto, habrá un Primer Premio de $5.500.000, cuya obra será ejecutada en un espacio público de la ciudad a designar por el municipio, y dos menciones a proyectos de obra, sin gratificación económica.

Raúl Paolasso, presidente de Bancor, destacó en diálogo con Cadena 3 la importancia de este premio: "Llevamos 19 años. Es realmente importante. Me gusta hablar de la trascendencia de las instituciones".

Paolasso resaltó que el premio ha permitido la participación de más de 12.000 artistas y la exposición de 800 obras, muchas de las cuales han sido premiadas. "El Banco de Córdoba ha adquirido las obras que han obtenido premios y forman parte hoy del acervo cultural del Banco de Córdoba y de la provincia de Córdoba".

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El lanzamiento se realizó en la Casa Matriz de Bancor con la participación de Raúl Paolasso, presidente de Bancor; Alejandra Piasco, gerenta de Prensa y Relaciones Gubernamentales de Bancor; Laura Castiñeiras, Líder de Gestión Cultural; Raúl Sansica, vicepresidente de la Agencia Córdoba Cultura; Héctor “Pichi” Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad; Verónica Molas, coordinadora general del certamen; integrantes del jurado, artistas y autoridades de la entidad.

Jurado y convocatoria

La coordinación general del Premio está a cargo de Verónica Molas, curadora, docente y artista visual. El jurado está integrado por destacados y multipremiados artistas como Leila Tschopp, cuya producción vincula pintura e instalación; Ariel Martínez Archina, pintor y dibujante cordobés; y Franco Fasoli, artista visual relacionado especialmente al muralismo y al arte urbano. Como veedora provincial participa Marcela Fernández, directora del Museo Histórico Sobre Monte.

Las inscripciones para ambas categorías comienzan el 18 de agosto. Para Pintura, la convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre, mientras que para Muralismo se extenderá hasta el 22 de octubre. Para consultas, los interesados deben comunicarse a [email protected] o a través de Facebook Premio Pintura Bancor.

Un certamen que crece

Desde su creación en 2008, el Premio recibió 11.800 obras de artistas de todo el país e incorporó a su patrimonio 75 obras, que hoy enriquecen la colección del Museo Tamburini. A esto se suman 7 murales emplazados en distintos espacios de la ciudad. La participación muestra un crecimiento sostenido: en 2025, el premio reunió 820 postulantes en Pintura y 72 en Muralismo, un 30% más que el año anterior.

Con 19 ediciones consecutivas, el Premio de Pintura Bancor posiciona a Córdoba como una plataforma de reconocimiento y proyección de artistas hacia todo el país, consolidando a la provincia como polo de producción y referente federal de las artes visuales contemporáneas.

Informe de Jorge Mercado.