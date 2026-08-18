Árbitros confirmados para la fecha 6: quién dirige a Newell's y Central

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las autoridades para la sexta fecha del Torneo Clausura. Newell’s y Rosario Central ya tienen árbitros confirmados para sus respectivos partidos.

Newell’s recibirá a Banfield el sábado 22 de agosto, desde las 21, con Felipe Viola como árbitro principal.

Sebastián Raineri y Matías Balmaceda serán los asistentes, Lucas Rodríguez estará como cuarto árbitro y Laura Fortunato tendrá a su cargo el VAR. Javier Uziga será el AVAR.

En tanto, Rosario Central visitará a Talleres el lunes 24 de agosto a las 21.15. Sebastián Martínez será el juez principal, acompañado por Diego Bonfa y Lucas Pardo.

Lautaro Castagnola será el cuarto árbitro, mientras que Adrián Franklin estará en el VAR y Marcelo Bistocco será el AVAR.

La fecha tendrá además dos de los partidos más destacados del campeonato: River-Vélez, que será dirigido por Darío Herrera, y Racing-Boca, con Nicolás Ramírez como árbitro principal.