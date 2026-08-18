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Árbitros confirmados para la fecha 6: quién dirige a Newell's y Central

La “Lepra” recibe a Banfield el sábado. El “Canalla” visita a Talleres el lunes.     

18/08/2026 | 22:14Redacción Cadena 3

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La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las autoridades para la sexta fecha del Torneo Clausura. Newell’s y Rosario Central ya tienen árbitros confirmados para sus respectivos partidos.

Newell’s recibirá a Banfield el sábado 22 de agosto, desde las 21, con Felipe Viola como árbitro principal.

Sebastián Raineri y Matías Balmaceda serán los asistentes, Lucas Rodríguez estará como cuarto árbitro y Laura Fortunato tendrá a su cargo el VAR. Javier Uziga será el AVAR.

En tanto, Rosario Central visitará a Talleres el lunes 24 de agosto a las 21.15. Sebastián Martínez será el juez principal, acompañado por Diego Bonfa y Lucas Pardo.

Lautaro Castagnola será el cuarto árbitro, mientras que Adrián Franklin estará en el VAR y Marcelo Bistocco será el AVAR.

La fecha tendrá además dos de los partidos más destacados del campeonato: River-Vélez, que será dirigido por Darío Herrera, y Racing-Boca, con Nicolás Ramírez como árbitro principal.

Lectura rápida

¿Qué se dio a conocer? La Asociación del Fútbol Argentino anunció las autoridades para la sexta fecha del Torneo Clausura.

¿Quiénes son los árbitros de Newell’s? Felipe Viola será el árbitro principal, con Sebastián Raineri y Matías Balmaceda como asistentes.

¿Cuándo juega Rosario Central? Rosario Central jugará el lunes 24 de agosto a las 21.15 contra Talleres.

¿Dónde se jugarán los partidos destacados? Los partidos destacados, River-Vélez y Racing-Boca, se jugarán en sus respectivos estadios.

¿Por qué son importantes estos partidos? Son considerados dos de los partidos más destacados del campeonato del Torneo Clausura.

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