Árbitros confirmados para la fecha 6: quién dirige a Newell's y Central
La “Lepra” recibe a Banfield el sábado. El “Canalla” visita a Talleres el lunes.
18/08/2026 | 22:14Redacción Cadena 3
FOTO: Ilustrativa.- Balón Liga AFA.
La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las autoridades para la sexta fecha del Torneo Clausura. Newell’s y Rosario Central ya tienen árbitros confirmados para sus respectivos partidos.
Newell’s recibirá a Banfield el sábado 22 de agosto, desde las 21, con Felipe Viola como árbitro principal.
Sebastián Raineri y Matías Balmaceda serán los asistentes, Lucas Rodríguez estará como cuarto árbitro y Laura Fortunato tendrá a su cargo el VAR. Javier Uziga será el AVAR.
En tanto, Rosario Central visitará a Talleres el lunes 24 de agosto a las 21.15. Sebastián Martínez será el juez principal, acompañado por Diego Bonfa y Lucas Pardo.
Lautaro Castagnola será el cuarto árbitro, mientras que Adrián Franklin estará en el VAR y Marcelo Bistocco será el AVAR.
La fecha tendrá además dos de los partidos más destacados del campeonato: River-Vélez, que será dirigido por Darío Herrera, y Racing-Boca, con Nicolás Ramírez como árbitro principal.
Lectura rápida
¿Qué se dio a conocer? La Asociación del Fútbol Argentino anunció las autoridades para la sexta fecha del Torneo Clausura.
¿Quiénes son los árbitros de Newell’s? Felipe Viola será el árbitro principal, con Sebastián Raineri y Matías Balmaceda como asistentes.
¿Cuándo juega Rosario Central? Rosario Central jugará el lunes 24 de agosto a las 21.15 contra Talleres.
¿Dónde se jugarán los partidos destacados? Los partidos destacados, River-Vélez y Racing-Boca, se jugarán en sus respectivos estadios.
¿Por qué son importantes estos partidos? Son considerados dos de los partidos más destacados del campeonato del Torneo Clausura.