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Murió Glória Menezes, una de las grandes leyendas de la televisión brasileña

Con su fallecimiento, a los 91 años, Brasil despidió a una de las figuras históricas de su industria audiovisual.

18/08/2026 | 23:04Redacción Cadena 3

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Murió Gloria Menezes, una de las grandes figuras de la televisión brasileña.

FOTO: Murió Gloria Menezes, una de las grandes figuras de la televisión brasileña.

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La actriz brasileña Glória Menezes falleció a los 91 años en Río de Janeiro, tras una carrera que abarcó más de seis décadas y la convirtió en una de las personalidades más destacadas de la televisión de su país.

Reconocida por su versatilidad, Menezes tuvo una trayectoria notable en televisión, cine y teatro, participando en producciones que definieron diferentes épocas de la pantalla brasileña. Su muerte se debió a causas naturales y ocurrió en su hogar.

La popularidad de Glória Menezes trascendió generaciones, consolidándola como una de las actrices más influyentes de Brasil. Uno de sus trabajos más memorables fue en "La favorita", una telenovela que logró resonancia internacional y la conectó con audiencias en varios países de América Latina.

A lo largo de su extensa carrera, que abarcó más de 60 años, Menezes se asoció con algunas de las producciones más icónicas de la televisión brasileña, manteniéndose relevante a lo largo de las décadas.

La noticia de su fallecimiento generó un gran impacto en el mundo del espectáculo en Brasil, dando inicio a una serie de homenajes a esta actriz, considerada una pionera y una de las grandes damas de la televisión en su país.

Con su partida, a los 91 años, Brasil despide a una figura histórica de su industria audiovisual, cuya vasta trayectoria dejó una profunda huella en múltiples generaciones de espectadores.

Lectura rápida

¿Quién fue Glória Menezes?
Una actriz brasileña reconocida por su extensa carrera en televisión, cine y teatro.

¿Cuándo falleció?
El 18 de agosto de 2026.

¿Dónde ocurrió su muerte?
En su domicilio en Río de Janeiro, Brasil.

¿Qué la hizo famosa?
Participó en producciones icónicas, como la telenovela "La favorita".

¿Cuál fue su legado?
Dejó una huella profunda en la industria audiovisual brasileña, influyendo en varias generaciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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