Buscan a una niña de 3 años en San Luis: cerraron los pasos limítrofes y activaron la Alerta Sofía

Una niña de 3 años es intensamente buscada en la ciudad de San Luis luego de que sus familiares denunciaran su desaparición. El aviso fue realizado al 911 alrededor de las 18:15 de este martes, momento a partir del cual las fuerzas de seguridad activaron el protocolo de búsqueda.

La menor fue identificada como Nancy Aitana Isabela Ybarra, de 3 años, quien vive junto a su familia en la zona del Parque Industrial Norte de la capital puntana.

De acuerdo con la información aportada por sus familiares, no se pudo precisar el horario exacto en el que la niña se ausentó de su domicilio. La última vez que fue vista se encontraba jugando en el patio delantero de la vivienda, ubicada en inmediaciones de calle 3 y calle 111, cerca de una fábrica abandonada.

Ante la situación, se desplegó un amplio operativo con efectivos de distintas divisiones y unidades policiales, que trabajan de manera coordinada para establecer el paradero de la pequeña.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades dispusieron el cierre y control de los pasos limítrofes de la provincia, reforzando la búsqueda en distintos puntos del territorio.

Más tarde se activó la Alerta Sofía y desde el Ministerio de Seguridad Nacional detallaron que la pequeña es de "contextura física delgada, mide aproximadamente 55 centímetros, pesa 13 kilos, tiene tez trigueña, cabello castaño y ojos marrones. Posee un lunar en el labio superior".

Además, solicitaron que de tener información que permita dar con su paradero, hay que "comunicate a la línea 134, de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas".

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Informe de Alejandro Heredia.