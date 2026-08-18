Estudiantes goleó a la Universidad Católica y está en cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata fue efectivo y tuvo un gran segundo tiempo en un partido disputado este martes ante la Universidad Católica de Chile, con un triunfo por 3-0 que aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Con los goles de los delanteros Joaquín Correa, a los 43 del primer tiempo, y Guido Carrillo, en ocho y 38 del segundo, el “Pincha" sentenció su segunda disputa consecutiva de la instancia mencionada.

/Inicio Código Embebido/

??? ¡El martillazo de Guido! pic.twitter.com/yKdYyILriY — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 19, 2026

/Fin Código Embebido/

Con el triunfo, luego de igualar 1-1 en el encuentro de ida, el equipo que conduce el entrenador Alexander Medina espera rival entre Rosario Central y Corinthians de Brasil, que se miden este jueves 20 de agosto a las 21:30 (horario argentino).

El primer acercamiento de la noche fue de la visita, a los seis minutos, con un remate desde el borde del área del delantero Guido Carrillo, que salió bajo y se fue apenas ancho por el primer palo.

A los 14 minutos, el delantero Justo Giani aprovechó un error defensivo y pudo correr por el costado derecho, para luego meter un remate bajo al primer palo, con el que se quedó el arquero Fernando Muslera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En 19 minutos, el volante Alexis Castro terminó una jugada con un remate desde afuera del área, que salió centralizado y le llegó a las manos al arquero Vicente Bernedo.

Cuando transcurrían los últimos minutos de un primer tiempo que había sido muy chato, a los 43 minutos, el delantero Joaquín Correa recibió sobre el borde del área y tuvo algunos segundos para controlar y sacar un disparo seco al primer palo, que sacudió la red por primera vez en la noche chilena.

Estudiantes tuvo la primera del complemento en la cabeza de Carrillo, cuando iban cuatro minutos, al recibir un tiro de esquina y buscar el primer palo de Bernedo, que se estiró sobre su poste izquierdo para contener la pelota sin dar rebote.

Con los recursos intactos y una jerarquía indiscutible, la calidad de Guido Carrillo puso el 2-0 a los ocho minutos, al recibir un centro desde la derecha del lateral Eros Mancuso para el cabezazo del “9”, cuyo remate picó antes de entrar por el ángulo, inatajable para el arquero rival.

A los 16 minutos, un centro del extremo Clemente Montes se desvió en su camino hacia el área y se colaba por el primer palo del arquero Fernando Muslera, pero el uruguayo reaccionó a tiempo para contenerlo.

En 38 minutos de la segunda parte, un centro fuerte al segundo palo del extremo Edwin Cetré fue punteado al gol por Guido Carrillo, que convirtió el 3-0 final.