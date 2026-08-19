Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 19 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 9°. La sensación térmica es de 7°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que genera una atmósfera bastante densa. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste, contribuyendo a la frescura del ambiente. La presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Las condiciones del cielo seguirán nubladas durante la mayor parte del día. La humedad alta y el viento suave mantendrán la sensación térmica un poco más baja de lo habitual. No se esperan lluvias, lo que permitirá que la jornada transcurra sin inconvenientes climáticos significativos.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 20 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 14°, con cielo nublado. El viernes 21, se espera un cielo despejado, con mínimas de 7° y máximas de 12°. El sábado 22, las temperaturas oscilarán entre 8° y 11°, con cielo mayormente despejado. Para el domingo 23, se anticipa un cielo parcialmente nublado, con mínimas de 8° y máximas de 14°.