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Trump suspende aranceles del 50% a Canadá tras intensas negociaciones

Donald Trump anunció la suspensión de aranceles del 50% a Canadá, que iban a entrar en vigencia este miércoles, tras negociaciones con el primer ministro Mark Carney.

19/08/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Donald Trump

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Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los aranceles del 50 por ciento a Canadá, cuya implementación estaba programada para este miércoles, por un período de tres días.

Canadá y Estados Unidos han llegado a un acuerdo, aunque aún se encuentran finalizando los documentos necesarios, indicó Trump en una publicación en Truth Social.

Este anuncio se produce después de una jornada de intensas negociaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Recientemente, se informó que Trump y Carney mantuvieron conversaciones telefónicas en dos ocasiones.

"Las negociaciones son muy intensas y delicadas. Este no es el momento de hablar de negociaciones en público", había comentado Carney horas antes de que se hiciera pública la decisión de Estados Unidos.

La implementación de los aranceles representaba una nueva escalada de tensión en la histórica relación comercial entre ambos países.

Según datos oficiales recientes, más del 70 por ciento de las exportaciones de productos canadienses se dirigen al mercado estadounidense.

Lectura rápida

¿Qué anunció Donald Trump?
Suspensión de aranceles del 50% a Canadá por tres días.

¿Quién es el primer ministro de Canadá?
El primer ministro es Mark Carney.

¿Cuándo iban a entrar en vigencia los aranceles?
Estaban programados para entrar en vigencia este miércoles.

¿Por qué se suspendieron los aranceles?
Se suspendieron tras intensas negociaciones entre Trump y Carney.

¿Qué porcentaje de exportaciones canadienses van a EE.UU.?
Más del 70 por ciento de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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