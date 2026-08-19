Trump suspende aranceles del 50% a Canadá tras intensas negociaciones

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Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los aranceles del 50 por ciento a Canadá, cuya implementación estaba programada para este miércoles, por un período de tres días.

Canadá y Estados Unidos han llegado a un acuerdo, aunque aún se encuentran finalizando los documentos necesarios, indicó Trump en una publicación en Truth Social.

Este anuncio se produce después de una jornada de intensas negociaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Recientemente, se informó que Trump y Carney mantuvieron conversaciones telefónicas en dos ocasiones.

"Las negociaciones son muy intensas y delicadas. Este no es el momento de hablar de negociaciones en público", había comentado Carney horas antes de que se hiciera pública la decisión de Estados Unidos.

La implementación de los aranceles representaba una nueva escalada de tensión en la histórica relación comercial entre ambos países.

Según datos oficiales recientes, más del 70 por ciento de las exportaciones de productos canadienses se dirigen al mercado estadounidense.