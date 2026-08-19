Encontraron con vida y en buen estado a la niña de 3 años que era buscada en San Luis

La niña de 3 años que era intensamente buscada en la ciudad de San Luis luego de que sus familiares denunciaran su desaparición fue hallada con vida en la madrugada de este miércoles.

La niña fue hallada en un predio cercano a su vivienda. El hallazgo fue realizado por un can de la Policía que participaba del operativo de búsqueda.

Según informaron las autoridades, la menor se encuentra en buen estado de salud y es asistida por personal interviniente de salud.

Por el momento, no trascendieron las circunstancias en las que la menor fue encontrada.

Ante la situación, se había desplegado un amplio operativo con efectivos de distintas divisiones y unidades policiales, que trabajaron de manera coordinada para establecer el paradero de la pequeña. Además, se había activado la Alerta Sofía desde el Ministerio de Seguridad Nacional.