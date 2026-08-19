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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto, Mendoza presentará un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 10° y 23°. La humedad será del 60% y el viento soplará a 2 m/s desde el oeste.

19/08/2026 | 00:22Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 19 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 10°. La sensación térmica es de 9°, con una humedad del 60%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1023 hPa.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para este miércoles 19 de agosto, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con un cielo despejado durante todo el día. La humedad se mantendrá en un 60%, y el viento continuará soplando a 2 m/s, lo que contribuirá a un ambiente agradable. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Mendoza es el siguiente: el jueves 20 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 23°, con cielo despejado. Para el viernes 21 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con algunas nubes dispersas. El sábado 22 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 18°, también con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el domingo 23 de agosto, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 19°, con un cielo mayormente nublado.

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