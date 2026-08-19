Murió José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis
La triste noticia fue confirmada por la propia banda a través de sus redes sociales oficiales.
19/08/2026 | 00:58Redacción Cadena 3
FOTO: Falleció José Luis "Pucho" Ponce. (Foto:Somos Jujuy)
El músico José Luis "Pucho" Ponce, conocido por su papel como histórico bajista de Los Tekis, falleció en la madrugada de este miércoles.
La agrupación musical confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales.
Desde el conjunto jujeño despidieron al artista, a quien definieron como amigo, hermano y cumpita de la música y de la vida.
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En su mensaje, resaltaron que su presencia fue fuerte, valiosa e inmensa como su corazón, prometiendo un reencuentro hasta el próximo carnaval.
Ponce nació el 29 de diciembre de 1957 en Villa Nueva, provincia de Córdoba. Su incorporación a Los Tekis se produjo en 1995, donde desempeñó un papel fundamental como pilar rítmico a lo largo de más de tres décadas. Más allá de su labor en la música, el bajista también se destacó en su vida profesional como dibujo y conductor radial.
Lectura rápida
¿Quién falleció recientemente? El músico José Luis "Pucho" Ponce, bajista de Los Tekis.
¿Cuándo ocurrió su fallecimiento? En la madrugada del miércoles.
¿Cómo confirmó la noticia la agrupación? A través de un comunicado en sus redes sociales.
¿Dónde nació Ponce? En Villa Nueva, provincia de Córdoba.
¿Qué año se unió a Los Tekis? En 1995.