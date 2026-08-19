Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 19 de agosto

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de light rain, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es de 7°, lo que indica un ambiente fresco. La humedad se encuentra en un 92%, lo que contribuye a la sensación de frío. La visibilidad es de 8174 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el este, con una presión atmosférica de 1023 hPa.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante la mañana, con una mejora esperada hacia la tarde. La humedad alta y el viento suave mantendrán la sensación de frescura en la región.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con un clima más estable. El jueves 20 de agosto, se espera una mínima de 5° y una máxima de 21°, con cielo despejado. Para el viernes 21 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 25°, manteniendo el cielo despejado. El sábado 22 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 22°, con cielo claro. Finalmente, el domingo 23 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 22°, con algunas nubes en el cielo.