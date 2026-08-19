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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 10° y 19°. La humedad es del 71% y el cielo se mantendrá nublado durante gran parte del día.

19/08/2026 | 00:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 19 de agosto

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 19 de agosto

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Este miércoles 19 de agosto, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 71%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. El viento sopla a 3 m/s desde el este, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 10° y una máxima de 19°. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar un ambiente más fresco en comparación con días anteriores. La presión atmosférica se sitúa en 1023 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para los próximos días, el pronóstico muestra un cambio notable en las temperaturas. El jueves 20 de agosto se anticipa un cielo despejado, con una mínima de 9° y una máxima que alcanzará los 27°. El viernes 21 de agosto, las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 13° y máximas de 29°, manteniendo el cielo despejado. El sábado 22 de agosto, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el domingo 23 de agosto, se espera un clima similar, con mínimas de 13° y máximas de 26°.

En resumen, este miércoles 19 de agosto, los tucumanos deberán abrigarse ante el clima fresco y nublado, mientras que los días siguientes prometen un aumento en las temperaturas y cielos despejados, ideales para disfrutar al aire libre.

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