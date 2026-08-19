China logra recuperar por primera vez en tierra una etapa de cohete espacial, un hito en su programa

BEIJING — China ha alcanzado un nuevo hito en su programa espacial al recuperar con éxito la primera etapa de un cohete en tierra, según reportes de la prensa estatal. Este acontecimiento se produjo el miércoles, marcando un avance significativo en los esfuerzos del país por fortalecer su presencia en el ámbito espacial.

Aunque esta es la primera vez que se logra la recuperación terrestre de una etapa de cohete, China ya había realizado una recuperación exitosa en el mar el mes pasado. La operación reciente involucró al cohete reutilizable Zhuque-3, que fue lanzado por la mañana, seguido de la exitosa recuperación de su primera etapa, según la agencia noticiosa estatal Xinhua.

Compañías como SpaceX, fundada por Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, han estado llevando a cabo recuperaciones de cohetes desde 2015, lo que ha permitido reducir los costos de lanzamiento al reutilizar componentes que normalmente se descartarían después de llevar cargas al espacio, como satélites.

Xinhua destacó que la recuperación del cohete también representa el primer uso de patas de aterrizaje desplegables en un cohete chino, lo que se considera un gran avance en la tecnología de cohetes reutilizables del país.

En una misión anterior, la primera etapa de un cohete Long March-10B se había separado tras el despegue del 10 de julio y fue recuperada en una plataforma en el mar mediante un sistema de captura con red. Este progreso refleja el compromiso de China por innovar y competir en el sector espacial global.

En el ámbito internacional, Japón también está realizando esfuerzos para avanzar en la tecnología de cohetes reutilizables, buscando reducir costos y posicionarse en el competitivo mercado espacial.