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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto, Rosario presentará un día con cielo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 6° y 18°. La humedad será del 71% y el viento soplará a 3 m/s.

19/08/2026 | 00:11Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas climáticas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 9°. La sensación térmica es de 7°, lo que indica que la percepción del frío es mayor debido a la humedad del 71%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 3 m/s, contribuyendo a la frescura del ambiente. La presión atmosférica se mantiene en 1026 hPa.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día, con condiciones que no indican precipitaciones. La humedad se mantendrá en niveles altos, alrededor del 71%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca. El viento, aunque suave, seguirá soplando desde el sur, lo que también influirá en la percepción de frío.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan variados. Para el jueves 20 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 20°, con cielo nublado. El viernes 21, la temperatura mínima será de 8° y la máxima de 16°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 22, se espera una mínima de 6° y una máxima de 16°, con cielo cubierto. Para el domingo 23, la mínima será de 7° y la máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 24, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 19°, con cielo despejado.

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