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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto, Santa Fe presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 8° y 12°. La humedad será alta y se esperan cielos nublados durante la jornada.

19/08/2026 | 00:17Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 19 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 10°. La humedad es del 89%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias significativas durante el día, lo que permitirá que la jornada transcurra sin interrupciones por precipitaciones.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe mostrarán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 20 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 18°, con lluvias moderadas. El viernes 21, el clima mejorará con un cielo despejado, con mínimas de 8° y máximas de 17°. El sábado 22, se espera un clima similar, con mínimas de 6° y máximas de 15°, mientras que el domingo 23, las temperaturas oscilarán entre 7° y 17° con algunas nubes dispersas.

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