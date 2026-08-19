FOTO: El pronóstico del clima para Buenos Aires este miércoles 19 de agosto: sin lluvias a la vista

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con temperaturas bajas, neblinas durante las primeras horas y cielo mayormente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con el pronóstico actualizado, las marcas térmicas se ubicarán entre los 5 y los 15 grados, por lo que se mantendrá el ambiente frío, especialmente durante las mañanas.

La principal novedad del pronóstico es que el SMN ya no prevé lluvias para los próximos días. De esta manera, las condiciones meteorológicas se mantendrían estables, con abundante nubosidad y escasa amplitud térmica.

Cómo estará el tiempo en el AMBA

Durante las primeras horas del día se esperan neblinas matinales, especialmente en sectores de la región, por lo que las autoridades recomiendan circular con precaución debido a la reducción de la visibilidad.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin cambios importantes en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas mínimas rondarán los 5 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar los 15 grados en los momentos más templados del día.

No se esperan lluvias durante la semana

A diferencia de pronósticos anteriores que anticipaban algunas precipitaciones, la actualización del SMN no anuncia lluvias para la semana en el AMBA.

Por el contrario, el organismo prevé que continúen las mismas condiciones meteorológicas, con cielo nublado, mañanas frías y presencia de neblinas.

El panorama resulta más estable para quienes tengan actividades al aire libre, aunque el frío seguirá siendo el principal protagonista durante los próximos días.