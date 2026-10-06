Lionel Messi recibe el Doctor Honoris Causa de la UBA en un emotivo homenaje

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- El destacado futbolista argentino Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco de un evento que se llevó a cabo antes de su partido de despedida con la Selección.

La decisión fue adoptada por el Consejo Superior de la UBA como un homenaje al mejor futbolista de todos los tiempos, quien ha llevado a la Selección a conquistar varios títulos internacionales, siendo el más significativo el Mundial de Qatar 2022.

En la resolución que avala este reconocimiento, aprobada por unanimidad, se menciona que "su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente".

Además, se destaca que Messi, como capitán, guió a la Selección argentina hacia la obtención de la Copa América 2021, la primera victoria en veintiocho años; la Finalissima 2022; la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022; la Copa América 2024; y el subcampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiéndose en parte del primer equipo de la historia del fútbol argentino en conseguir cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

Es importante mencionar que la distinción se enmarca en una tradición internacional de las universidades más prestigiosas que reconocen la excelencia y la influencia de aquellos que, a través del deporte, han logrado hitos significativos y se han convertido en ejemplos de valores y excelencia en sus disciplinas.

"Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico", expresó Messi con emoción, añadiendo: "es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande".

Acerca del Consejo Superior de la UBA

El Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno de la UBA, compuesto por el rector, los decanos de las trece facultades y cinco representantes de cada uno de los claustros: profesores, graduados y estudiantes.

"La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi", afirmó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

A su vez, el rector, Ricardo Gelpi, subrayó: "A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer".