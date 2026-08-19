Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 19 de agosto

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 19 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 7°. La sensación térmica es de 7°, y la humedad se encuentra en un 54%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1026 hPa.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para este miércoles 19 de agosto, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Las condiciones del día se caracterizan por un cielo mayormente despejado, con vientos suaves y una humedad moderada. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Córdoba es el siguiente: el jueves 20 de agosto se prevé una mínima de 10° y una máxima de 26°, con cielo despejado. El viernes 21 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 21°, también con cielo despejado. Para el sábado 22 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 20°, con cielo nublado. El domingo 23 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, con cielo despejado. Finalmente, el lunes 24 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con cielo despejado.