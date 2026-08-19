Banfield avanza a cuartos de la Copa Argentina tras vencer a Midland en penales

FOTO: Jugadores de Banfield festejan el gol de Tomás Adoryan, el segundo de la noche.

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) – Banfield mostró un rendimiento sólido en la primera mitad, pero enfrentó dificultades en el segundo tiempo y logró imponerse por 4-3 en la tanda de penales ante Midland, tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el "Taladro" cerró el primer tiempo en ventaja gracias a los goles del delantero Alexander Machado, de penal, y del volante Tomás Adoryan, a los 15 y 22 minutos, respectivamente. Sin embargo, Midland logró igualar el marcador a los tres y siete minutos de la segunda parte, con anotaciones del delantero Facundo Marín y del defensor Luciano Recalde.

En la definición por penales, el equipo albiverde logró convertir los disparos del delantero Federico Anselmo, el volante David Zalazar, el defensor Nicolás Meriano y el mediocampista Lautaro Gómez, aunque el atacante Bruno Sepúlveda falló al enfrentar al arquero Mauro Leguiza.

Por su parte, el arquero Facundo Sanguinetti se convirtió en el héroe de la jornada al detener los remates del volante Marcos Roseti y del delantero Rodrigo Cao, mientras que anotaron el defensor Luciano Recalde, el volante Matías Flores y Leguiza.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Pedro Troglio avanza a los cuartos de final, donde se medirá ante Deportivo Riestra. La fecha, el horario y el estadio de este encuentro aún están por confirmarse, y Banfield buscará alcanzar su segunda semifinal en la historia de la copa nacional, luego de haber sido eliminado por Talleres en la edición de 2022.

La primera llegada del encuentro fue para Banfield, a los siete minutos, cuando un centro desde la derecha del extremo Federico Medina fue desperdiciado por el delantero Matías Hernández, cuyo remate fue bloqueado por un defensor rival.

El "Taladro" se puso en ventaja a los 15 minutos gracias a un penal sancionado por una falta sobre el volante Brandon Oviedo. Alexander Machado ejecutó el tiro con un zurdazo bajo y preciso, poniendo el 1-0.

Minutos después, Midland tuvo su primera oportunidad con un potente disparo del atacante Facundo Marín, que sorprendió al guardameta Facundo Sanguinetti, quien no logró detener el remate y tuvo que despejarlo con el pecho.

A los 21 minutos, tras un desborde por la izquierda y un centro de Machado, Tomás Adoryan se hizo con el balón y, sin dudarlo, conectó un potente remate que ingresó por el palo izquierdo de Mauro Leguiza, estableciendo el 2-0.

En el minuto 26, el volante Jesús Camaño tuvo otra ocasión clara, pero su disparo se fue desviado.

El complemento comenzó con un cabezazo del delantero Jeremías Perales para Midland, que se fue apenas desviado ante la falta de reacción de Sanguinetti.

Un minuto después, Marín logró descontar con un remate desde afuera del área, colocando el 2-1.

El "Taladro" intentó recuperar el control con un cabezazo de Machado, que fue contenido por Leguiza.

El segundo tiempo mostró a Midland más activo, y a los siete minutos, un tiro libre de Luciano Recalde se desvió en la barrera, cambiando de dirección y entrando por el palo derecho de Sanguinetti, igualando el marcador.

A pesar de no generar más goles, el equipo de la Primera Nacional mostró un rendimiento destacado, liderado por Marcos Roseti, quien fue fundamental en el mediocampo.

En el primer minuto de descuento, un centro de Santiago López García llegó a Federico Anselmo, quien desvió su cabezazo por encima del travesaño.

En la tanda de penales, Facundo Sanguinetti tuvo una emotiva despedida al detener los disparos de Roseti y Cao, celebrando junto a su afición tras el gol definitivo de Lautaro Gómez.