El TCR South America llega a Córdoba: este jueves habrá una exhibición en el Buen Pastor

Córdoba comienza a palpitar un fin de semana de alto nivel para el automovilismo. Este jueves 20 de agosto, desde las 18.30, el Paseo del Buen Pastor será escenario de la presentación de la quinta fecha del Córdoba Pista y del regreso del TCR South America a la provincia.

La actividad será abierta al público y contará con la presencia de dirigentes, autoridades y pilotos de las distintas divisionales del Córdoba Pista, además de protagonistas del campeonato internacional.

Uno de los principales atractivos será la exhibición de vehículos del TCR South America y del Córdoba Pista. También habrá una firma de autógrafos con pilotos como Lionel Pernía, Néstor Girolami y Nelson Piquet Jr., además de otras figuras del automovilismo cordobés, nacional e internacional.

Durante el evento también se sortearán entradas para las jornadas del sábado y domingo en el Autódromo Oscar Cabalén.

El TCR South America vuelve a Córdoba

Después de la presentación en el centro de la ciudad, la acción se trasladará al Autódromo Oscar Cabalén, en Villa Parque Santa Ana, que desde este viernes 21 y hasta el domingo 23 de agosto recibirá la quinta fecha del Córdoba Pista y el regreso del TCR South America a Córdoba después de cinco años.

El evento reunirá a más de 120 pilotos y ocho categorías, en una programación que combinará al principal campeonato provincial de automovilismo de pista con una de las competencias de Turismo más importantes de Sudamérica.

El TCR South America llegará con un parque de 22 autos, representantes de siete fabricantes y pilotos de distintos países de la región. Entre los protagonistas habrá presencia cordobesa con Juan Ángel Rosso, de Villa Carlos Paz, y Néstor Girolami, uno de los argentinos con mayor trayectoria internacional.

Por su parte, el Córdoba Pista, que cuenta con 27 años de historia, tendrá en pista a sus siete divisionales: Fórmula Renault Plus, TC4000, TCP 4000, Turismo Cordobés Histórico, Turismo Fiat, Turismo Fiat 128 y Clase 3.

La realización conjunta de ambos campeonatos representará una oportunidad para potenciar el automovilismo provincial y a sus pilotos, equipos e instituciones, además de volver a posicionar al Autódromo Oscar Cabalén como escenario de competencias de jerarquía nacional e internacional.

Tres días de actividad en el Cabalén

La programación comenzará este viernes 21 de agosto con los entrenamientos oficiales y las primeras actividades en pista.

El sábado 22 será el turno de las clasificaciones y las primeras carreras, mientras que el domingo 23 se disputarán las finales del TCR South America y del Córdoba Pista.

Las entradas para las jornadas del sábado y domingo estarán disponibles a través de TuEntrada. Todo tendrá cobertura de Cadena 3 Argentina, a través de Cadena 3 Motor.