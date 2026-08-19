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Jonathan Calleri se prepara para un emotivo regreso a La Bombonera con San Pablo

El capitán del San Pablo, Jonathan Calleri, regresa a La Bombonera para enfrentar a Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un encuentro lleno de emoción para el delantero argentino.

19/08/2026 | 11:33Redacción Cadena 3

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El delantero argentino Jonathan Calleri.

FOTO: El delantero argentino Jonathan Calleri.

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Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El delantero argentino Jonathan Calleri se prepara para un esperado reencuentro con Boca Juniors, luego de que San Pablo lograra eliminar a Bolívar y se emparejara con el "Xeneize" en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este partido marcará el regreso de Calleri a La Bombonera tras casi once años de ausencia.

"Va a ser un partido muy especial para mí. Voy a regresar a La Bombonera después de once años. Toda mi familia va a estar allá y tengo muchos amigos que seguramente me deben estar mandando mensajes", comentó el delantero tras la clasificación.

Calleri subrayó el vínculo que aún mantiene con Boca, pero también enfatizó su rol como referente en San Pablo, donde su objetivo será eliminar al club que le permitió hacerse un nombre en el fútbol argentino. "Vamos a ir allí a intentar ganar para venir aquí a definir la serie. Sabemos que será difícil, ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador y vamos a hacer todo lo posible para conseguir la clasificación", afirmó.

El jugador fue fundamental en la clasificación de su equipo, anotando un penal que contribuyó al 2-1 parcial en la victoria 3-1 sobre Bolívar en el Morumbí. El partido se había complicado, pero gracias a su gol, Sabino selló el resultado definitivo.

El equipo dirigido por Dorival Júnior había igualado 1-1 en la altura de La Paz, lo que permitió avanzar con un global de 4-2 y asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Por su parte, Boca llega fortalecido tras golear 4-0 a Deportivo Recoleta en Paraguay, cerrando los octavos de final con un contundente global de 7-1.

Este enfrentamiento tiene un fuerte componente emocional para Calleri, quien llegó a Boca desde All Boys en 2014 y rápidamente se convirtió en una figura clave del equipo. Su etapa más destacada fue en 2015, bajo la dirección de Rodolfo Arruabarrena, actual entrenador de Boca, donde conquistó el campeonato de Primera División y la Copa Argentina.

En total, Calleri disputó 61 partidos oficiales y anotó 23 goles con Boca antes de partir a inicios de 2016, dando inicio a una carrera internacional que lo llevó a equipos como West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol y Osasuna.

Recientemente, el delantero renovó su contrato con San Pablo hasta diciembre de 2028, con la opción de extenderlo hasta finales de 2029 si cumple ciertos objetivos deportivos. En sus dos etapas con el club, ya ha superado los 260 partidos y más de 90 goles, consolidándose como uno de los extranjeros más importantes en la historia reciente de la institución.

Ahora, el destino lo llevará a enfrentarse a uno de los clubes que marcaron su carrera, en un escenario que conoce muy bien.

Calleri volverá a pisar La Bombonera casi once años después, pero esta vez desde el vestuario visitante y con la misión de eliminar a Boca de la Copa Sudamericana.

Lectura rápida

¿Quién es Jonathan Calleri?
Es un delantero argentino y actual capitán del San Pablo.

¿Qué partido jugará Calleri?
San Pablo se enfrentará a Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se jugará el partido?
El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera, aunque la fecha exacta no se especificó.

¿Cuál es la importancia de este partido para Calleri?
Regresa a La Bombonera después de once años y es un club donde tuvo una carrera destacada.

¿Qué logró Calleri en Boca?
Disputó 61 partidos y anotó 23 goles, destacándose en el club.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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