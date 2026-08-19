Un telescopio detecta la estrella más rápida de la Vía Láctea orbitando un agujero negro

FOTO: Telescopio avista la estrella más rápida de la Vía Láctea orbitando un agujero negro

NUEVA YORK — Un telescopio ha logrado detectar la estrella más rápida conocida en nuestra galaxia, que se mueve a gran velocidad alrededor del agujero negro supermasivo situado en el centro de la Vía Láctea.

Esta estrella se desplaza a una impresionante velocidad de aproximadamente 25.000 kilómetros por segundo (15.534 millas), lo que equivale a ser 100.000 veces más rápida que un avión comercial.

El astrónomo Stefan Gillessen, del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, destacó que "esa estrella es realmente, extremadamente rápida".

El nuevo hallazgo revela que la estrella orbita el agujero negro a una distancia más cercana de lo que los científicos habían observado anteriormente, completando su órbita en tan solo 8,7 años. Esta proximidad le permite aprovechar la gravedad del agujero negro para aumentar su velocidad sin caer dentro de él.

La estrella fue identificada mediante datos del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, ubicado en el desierto de Atacama, en Chile. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Nature.

Existen varios cientos de estrellas que orbitan cerca de este gigantesco agujero negro y son influenciadas por su gravedad. Hasta el momento, los científicos han cartografiado las órbitas de alrededor de 50 estrellas. La nueva estrella se encuentra a diez veces menos distancia que la anterior poseedora del récord, lo que implica que también experimenta los efectos de la rotación del agujero negro.

Los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de casi todas las grandes galaxias. Sin embargo, debido a que nada puede escapar de ellos —ni siquiera la luz—, es extremadamente complicado para los científicos estudiar lo que ocurre en su interior.

El estudio de estrellas como esta podría permitir a los científicos medir propiedades misteriosas, incluida la velocidad de rotación del agujero negro supermasivo. Telescopios avanzados están ayudando a localizar estrellas más tenues que antes eran difíciles de detectar, lo que sugiere que podrían existir otras estrellas aún más rápidas por descubrir.

"Esto es solo la punta del iceberg", afirmó el astrónomo Tuan Do, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien no participó en el estudio. "A medida que observemos estrellas más tenues, debería haber muchas más como esta".