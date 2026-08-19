Moderna y Merck impulsan sus acciones tras anuncio de tratamiento innovador contra el cáncer

Las acciones de Moderna experimentaron un notable aumento el miércoles, tras el anuncio de resultados preliminares de un estudio sobre un tratamiento experimental contra el cáncer que, de ser aprobado, sería el primero de su clase. Este avance se produce en el contexto de una colaboración entre Moderna y Merck, quienes están desarrollando un tratamiento que utiliza una vacuna contra el cáncer basada en ARNm, denominada intismeran.

El diseño de intismeran permite su personalización para cada paciente, tomando en cuenta las mutaciones únicas presentes en sus tumores. En los ensayos clínicos actuales, la vacuna se está combinando con Keytruda, un medicamento de inmunoterapia producido por Merck.

El estudio comparó la eficacia de la combinación de intismeran y Keytruda en pacientes con melanoma, frente al uso exclusivo de Keytruda. Según lo indicado por las compañías, los pacientes que recibieron la combinación mostraron una mayor supervivencia sin recurrencia o metástasis del cáncer en comparación con aquellos que solo recibieron Keytruda.

Sin embargo, las empresas no especificaron el tiempo exacto que los pacientes sobrevivieron sin que el cáncer regresara, ni si hubo un aumento en la supervivencia general. Se anunció que los resultados serán presentados en una conferencia médica internacional próxima.

Como resultado de este anuncio, las acciones de Moderna se incrementaron más de un 120%, alcanzando los 140,12 dólares por acción, mientras que las acciones de Merck también experimentaron un aumento, del orden del 11%.