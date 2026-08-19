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La tecnología retro vuelve con fuerza: boom boxes, cámaras instantáneas y teléfonos de línea

La nostalgia se apodera del mercado tecnológico. Dispositivos como boom boxes, cámaras instantáneas y teléfonos de línea están resurgiendo con un toque moderno. Descubrí los más destacados.

19/08/2026 | 14:04Redacción Cadena 3

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La tecnología retro vuelve con fuerza

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La tecnología retro está regresando con fuerza, atrayendo a quienes buscan revivir la esencia de dispositivos icónicos que marcaron épocas pasadas. Desde las clásicas boom boxes hasta las cámaras instantáneas, muchos consumidores están redescubriendo el encanto imperfecto de estos gadgets que los smartphones y las computadoras portátiles no pueden replicar.

Las empresas tecnológicas están capitalizando esta tendencia, fusionando diseños nostálgicos con funcionalidades modernas. A continuación, se presentan algunos de los dispositivos retro más interesantes del momento.

Máquinas de escribir digitales

En un mundo lleno de notificaciones, pestañas y distracciones, las máquinas de escribir inteligentes están encontrando su lugar al ofrecer una experiencia de escritura más enfocada. Estos dispositivos reducen todo a lo esencial: solo tú, un teclado y tus palabras.

Boom boxes, cintas de casete y tocadiscos

Las boom boxes están resurgiendo como un dispositivo de audio funcional y un símbolo de estilo. Las versiones modernas combinan botones grandes, reproductores de casete y altavoces de gran tamaño con actualizaciones como Bluetooth y baterías recargables. Los reproductores de casete también están volviendo a aparecer con mejoras, y los tocadiscos siguen siendo populares.

  • We Are Rewind ($525): Una reinterpretación moderna de la clásica boom box, el GB-001 mantiene todas las características esenciales, como woofers y tweeters, mientras agrega Bluetooth y una batería recargable.
  • Bumpboxx: Ahora en Kickstarter, el nuevo BB-777 es una boom box portátil que combina un estilo de los años 80 con una amplia gama de funciones.
  • Retrospekt ($99): Un dispositivo portátil de casete que ofrece funciones esenciales: reproducción, rebobinado y grabación.
  • Kickback World ($500): Este tocadiscos DEKO, popular por su atractivo estético, comenzó a enviarse en enero de 2025.

Cámaras instantáneas

La satisfacción de sostener una foto física segundos después de tomarla es única. Esa emoción, combinada con la belleza imperfecta del film, hace que cada toma sea más significativa que un rápido clic en un smartphone.

  • Polaroid ($249): La nueva Polaroid Flip combina un diseño retro con características modernas como enfoque automático y conectividad a través de una app.
  • Fujifilm ($225): La Fujifilm Instax Mini Evo es una cámara híbrida que permite capturar digitalmente y luego imprimir fotos.
  • Kodak ($30): Un clásico, la cámara desechable que sigue siendo confiable y produce fotos de calidad.

Teléfonos

Los teléfonos de línea están experimentando un regreso silencioso, especialmente entre quienes buscan desconectarse de la comunicación digital. También están ganando popularidad como objetos estéticos en la decoración del hogar.

  • Tin Can ($100): Inspirado en los teléfonos de línea, diseñado para niños y que funciona con Wi-Fi.
  • Clicks ($499): Un smartphone que recuerda a los BlackBerry, sin acceso a juegos móviles ni redes sociales.

Este artículo fue publicado originalmente el 28 de marzo y ha sido actualizado con precios y descuentos recientes.

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