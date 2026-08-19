Los apagones y racionamientos eléctricos complican la vida cotidiana de los venezolanos

MARACAY, Venezuela — En las últimas semanas, las protestas en Venezuela han aumentado, con ciudadanos que se manifiestan al son de cacerolas debido a los apagones recurrentes y a los daños a sus electrodomésticos ocasionados por la inestabilidad del suministro eléctrico.

La situación se vuelve crítica en el estado de Aragua, ubicado a 80 kilómetros al sureste de Caracas, donde los cortes de luz son casi diarios, afectando la vida de sus habitantes.

Izamala Rivera, una abogada que cuida a su madre enferma de Alzheimer y a varios animales, ha visto cómo su nevera, cocina y microondas han quedado inoperativos por las fluctuaciones del servicio. "Esa es la otra cara de la vida de los venezolanos: nos emocionamos cuando vuelve la luz porque podemos disfrutar de un poco de frescor y hacer nuestras cosas", comentó Rivera.

Los residentes del barrio Caña de Azúcar en Maracay informan que los cortes de luz, que antes duraban unas pocas horas, ahora se extienden durante gran parte del día, lo que también genera problemas de abastecimiento de agua.

La peluquera Roxana Páez se ve obligada a utilizar herramientas inalámbricas en su salón de belleza, trabajando hasta que se agotan las baterías. "Abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 5 de la tarde. Se va la luz a las 10 de la mañana y vuelve a las 4 de la tarde. Es todo un día de trabajo sin electricidad", lamentó.

Medidas del gobierno

Ante esta crisis, la presidenta encargada Delcy Rodríguez implementó un plan nacional de ahorro energético para abordar un déficit de 2.500 megavatios diarios, coincidiendo con el aumento de la demanda por el calor y el fenómeno climático de El Niño.

Además, el gobierno ha anunciado un acuerdo con la empresa argentina de generación eléctrica IMPSA para reiniciar obras en centrales hidroeléctricas que llevan hasta 12 años detenidas. Rodríguez afirmó que la demanda de electricidad alcanzó los 15.726 megavatios, el nivel más alto en ocho años.

Los cortes de luz se registran casi a diario en 23 estados y en Caracas, lo que, según los expertos, es consecuencia de una administración ineficaz y del deterioro del sistema eléctrico nacional. Las centrales termoeléctricas, que solían servir como respaldo en épocas de sequía, ahora presentan un grave deterioro.

Reacción de la población

La falta de un cronograma para el racionamiento ha generado frustración entre los ciudadanos. En San Mateo, Aragua, los vecinos han organizado protestas nocturnas, golpeando ollas y exigiendo respuestas. La profesora Ninoska Barceló expresó su indignación en un video: "¿Por qué tenemos que esperar pasivamente y dejar que ocurra lo mismo todos los días? ¡No! Si no quieren escucharnos, hagámonos oír. Ya hemos esperado bastante, llevamos 27 años esperando".

La crisis eléctrica en Venezuela no solo afecta la vida diaria de los ciudadanos, sino que también plantea serias interrogantes sobre la capacidad del gobierno para gestionar el sistema eléctrico y satisfacer las necesidades básicas de la población.