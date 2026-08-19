Kicillof pidió unidad al peronismo y fulminó a Milei: "Que vaya a estudiar economía de nuevo"

FOTO: Axel Kicillof durante el acto en Chaco junto a Héctor Daer y Jorge Capitanich. (@Kicillofok)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles un acto sindical en Resistencia, Chaco, junto al exmandatario provincial y actual senador nacional Jorge Capitanich y el dirigente de la CGT Héctor Daer, en una jornada que tuvo un marcado tono electoral y dejó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei.

Durante su discurso, Kicillof planteó la necesidad de que el peronismo avance hacia la unidad de cara a las elecciones de 2027 y cuestionó con dureza las políticas económicas del Gobierno nacional.

“Estamos trabajando porque nos proponen un país injusto e inhumano que regala nuestra soberanía”, sostuvo el gobernador bonaerense, quien contrapuso esa visión con su propuesta de una “Patria libre y soberana”.

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?? #AHORA | El cierre de discurso de Axel Kicillof en el plenario de la CGT Chaco, junto a @hectordaer y @jmcapitanich



"Para terminar con Milei y el experimento de la ultraderecha, la clave es construir con todos, abrazar y escuchar a todos"



"No hay nada más poderoso y potente… pic.twitter.com/zBzopSD0NE — Mundo Gremial (@MundoGremial) August 19, 2026

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“Que vaya a estudiar economía de nuevo”

Uno de los momentos más duros de su discurso se produjo cuando Kicillof cuestionó la situación económica de los trabajadores y las familias.

“¿Qué macro va a andar bien si a la gente no le alcanza?”, planteó. Y agregó: “Que vaya a estudiar economía de nuevo”, en referencia a Milei.

Para el gobernador, los indicadores económicos no pueden analizarse separados de la situación cotidiana de la población. “No hay orden ni estabilidad si no se puede vivir o si unos pocos se llevan todo”, afirmó.

Kicillof también atribuyó al programa económico del Gobierno nacional el incremento del endeudamiento de los hogares. Rechazó que se trate exclusivamente de un problema entre particulares y sostuvo que la pérdida de ingresos de trabajadores y jubilados llevó a muchas familias a endeudarse para afrontar gastos básicos.

“Milei: la culpa es tuya. El problema no son los argentinos, sino que tiene nombre y apellido: Javier Milei y su plan económico”, expresó.

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Kicillof pidió unidad al peronismo para 2027

Con un discurso que apuntó directamente al escenario electoral futuro, el mandatario bonaerense preguntó a los presentes si estaban dispuestos a “aguantar cuatro años más” de las políticas de Milei. La respuesta negativa de la tribuna dio pie a un llamado a la organización y la unidad.

“La pelota la tenemos nosotros. Es cuestión de organizar, de convencer, de buscar a todos y de humildad”, sostuvo.

En ese marco, Kicillof destacó el papel de la militancia peronista y pidió ampliar la convocatoria para enfrentar al oficialismo. “Para vencer la clave es construir y abrazar a todos”, afirmó.

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También sostuvo que la oposición no será derrotada por herramientas tecnológicas. “No nos van a ganar con computadoras ni algoritmos”, lanzó.

El respaldo de la CGT chaqueña

El acto se realizó con motivo de la reasunción de la conducción de la CGT Chaco, que continuará encabezada por Isaías Alegre y Adrián Bellomi.

La central obrera expresó un respaldo explícito a Kicillof y su eventual proyección nacional. Durante la presentación, el locutor del encuentro lo definió como “el próximo presidente de los argentinos”.

A su turno, Héctor Daer afirmó que la visita del gobernador bonaerense representa “la esperanza del peronismo en el futuro y en volver a ser gobierno en 2027”.

“Para los trabajadores es el mejor candidato a presidente que tiene el peronismo”, sostuvo el dirigente sindical, una definición que fue acompañada por aplausos de los presentes.

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Capitanich, por su parte, afirmó que la CGT chaqueña será un “puntal para la recuperación del gobierno nacional y provincial en 2027” y para conseguir mayor representación del peronismo en el Congreso y los municipios.

Críticas a Milei y al modelo económico

Kicillof sostuvo que las políticas del Gobierno nacional están afectando tanto a los trabajadores como al sector productivo.

“Están destruyendo al trabajador, a su familia, a su salario y a su vida. Y también está acabando con el sistema productivo, comercial y a los empresarios argentinos”, afirmó.

En contraposición, reivindicó el rol conjunto de los trabajadores, los empresarios nacionales y el Estado en un proceso de desarrollo económico.

También cuestionó el argumento oficial sobre la necesidad de reducir el Estado y afirmó que el Gobierno utiliza herramientas estatales para “reprimir los salarios y garantizar las ganancias de los que más tienen”.

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El gobernador bonaerense sostuvo además que los recursos naturales pertenecen a los argentinos y deben utilizarse para impulsar el desarrollo antes de avanzar en negocios y exportaciones.

Una jornada con agenda política y económica

Kicillof llegó a Resistencia acompañado por Capitanich y participó del acto junto a Daer, además de funcionarios bonaerenses como Andrés Larroque, Carlos Bianco, Walter Correa y Javier Alonso.

La jornada incluyó reuniones con dirigentes locales, legisladores y referentes empresariales y productivos.

Por la tarde, el gobernador tenía previsto presentar su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Kicillof definió su visita a Chaco como una “maratón de militancia peronista”, en una jornada en la que combinó críticas al Gobierno de Milei, respaldo sindical y un mensaje orientado a la construcción política del peronismo con vistas a 2027.