Villarruel apuntó contra Karina Milei tras la detención de Cerimedo: "Qué mal envejeció todo"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el Gobierno de Javier Milei y lanzó un nuevo cuestionamiento hacia Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, luego de la detención en Bolivia del consultor político Fernando Cerimedo.

A través de una publicación en su cuenta de X, Villarruel compartió un mensaje que Cerimedo había difundido en 2024, en el que expresaba su respaldo a Karina Milei y a la decisión de los hermanos Milei de marginar a la vicepresidenta de las reuniones de Gabinete y del esquema de toma de decisiones del Gobierno.

"Qué mal envejeció todo", escribió Villarruel junto a la publicación.

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El mensaje se conoció luego de que Cerimedo fuera detenido en Bolivia e imputado por tentativa de femicidio, en el marco de la investigación por el ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller.

El enfrentamiento entre Villarruel y el entorno de Milei

La vicepresidenta mantiene desde hace tiempo diferencias públicas con Javier y Karina Milei. En las últimas semanas volvió a expresar cuestionamientos sobre la situación económica y las dificultades que atraviesan los argentinos.

Durante su participación en la Expo Venado 2026, en Santa Fe, Villarruel manifestó su preocupación por quienes no tienen empleo o no logran llegar a fin de mes.

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"La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto", sostuvo. También afirmó que "no hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción".

Sus declaraciones fueron interpretadas como un nuevo mensaje de distancia respecto de la administración de Javier Milei, en medio de las diferencias que mantiene con el oficialismo.

Villarruel también respondió por su salario

La vicepresidenta volvió a referirse a Cerimedo en otra publicación, esta vez a partir de un mensaje en redes sociales que cuestionaba su remuneración como titular del Senado.

"Los fans de Cerimedo siempre mintiendo", respondió Villarruel, quien aseguró que percibe alrededor de 3 millones de pesos de bolsillo.

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La referencia se produjo en medio de la repercusión que generó la situación judicial del consultor argentino, quien permanece detenido en Bolivia mientras avanza la investigación por el ataque contra Beller.

Cerimedo, detenido e imputado en Bolivia

Cerimedo fue detenido en Bolivia después del ataque contra Nadia Beller, quien recibió tres disparos cuando se encontraba en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

La investigación judicial lo señala como presunto autor intelectual del ataque. El consultor se negó a declarar y continuará detenido mientras la Justicia boliviana reúne pruebas para determinar su responsabilidad.

Beller, además, vinculó a Cerimedo y a su esposa, Natalia Basil, con la filtración de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que dieron origen a una investigación por presuntas irregularidades y corrupción en el organismo.

Según el relato de Beller, esos audios incluían referencias a supuestos cobros y al reparto de dinero en contrataciones. En las grabaciones también aparecieron menciones a Karina Milei y a integrantes de la familia Menem.

Las acusaciones forman parte de investigaciones en curso y deberán ser corroboradas por la Justicia.

Una vicepresidenta que profundiza su perfil propio

Mientras mantiene sus diferencias con el Gobierno nacional, Villarruel comenzó a reforzar un discurso centrado en la situación económica y social.

En sus últimas intervenciones públicas, planteó la necesidad de recuperar el empleo y fortalecer la producción, al tiempo que sostuvo que Argentina tiene potencial para alcanzar "un futuro bueno y exitoso", aunque enfrenta "muchas complejidades".

El nuevo cruce con el entorno presidencial vuelve a poner en evidencia la tensión política entre Villarruel y los hermanos Milei, en un escenario en el que la vicepresidenta busca consolidar un perfil propio dentro de la política nacional.