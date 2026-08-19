El abogado de Fernando Cerimedo negó que haya participado del ataque contra Nadia Beller

El abogado de Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia tras el ataque a balazos contra su expareja Nadia Beller, negó que el consultor argentino haya participado en el intento de asesinato y aseguró que su defensa buscará que pueda afrontar la investigación en libertad.

Ernesto Giraldes explicó que Cerimedo permanece actualmente en calidad de aprehendido y que la Fiscalía debe formalizar la acusación para que un juez de garantías defina su situación procesal.

“Él no ha participado en ese atentado contra la señora Nadia Beller”, afirmó el abogado durante una entrevista con Cadena 3. Según su versión, Cerimedo había viajado a Santa Cruz de la Sierra para visitar a Beller, pero fue detenido por la Policía boliviana.

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La defensa niega que Cerimedo haya citado a Beller

Una de las hipótesis que investiga la Justicia apunta a que Cerimedo habría tenido información sobre el lugar donde se encontraba Beller y que podría haber estado detrás del ataque.

Giraldes rechazó esa posibilidad y negó que su defendido haya citado a la mujer.

Según explicó, Beller se encontraba en Santa Cruz para recibir documentación vinculada con dirigentes relacionados con Evo Morales y presentar esas pruebas ante la Justicia. “En ningún momento el señor Cerimedo la citó a ella”, sostuvo.

La defensa también cuestionó la versión según la cual el consultor habría tenido participación en la planificación del ataque.

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Cerimedo podría continuar detenido

La Fiscalía boliviana tiene previsto acusar formalmente a Cerimedo por tentativa de feminicidio, mientras que la defensa solicitará que pueda recuperar la libertad durante el proceso.

El abogado reconoció que existe la posibilidad de que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva por considerar que existe riesgo de fuga.

En ese escenario, la situación del argentino quedará en manos de un juez de garantías, quien deberá definir si continúa detenido o si puede afrontar la investigación en libertad.

Uno de los puntos que genera discusión es el traslado de Cerimedo desde La Paz hasta Santa Cruz. La información inicial indicaba que había sido detenido en el aeropuerto cuando presuntamente intentaba viajar hacia Argentina.

Sin embargo, su abogado sostuvo que había viajado a Santa Cruz con la intención de visitar a Beller.

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La defensa evitó pronunciarse sobre las acusaciones de Beller

Beller realizó además fuertes acusaciones contra Cerimedo y lo vinculó con información que, según su versión, tendría relación con presuntos hechos de corrupción en Bolivia y Argentina.

Consultado sobre esas declaraciones, Giraldes evitó respaldarlas o desmentirlas y señaló que la defensa está concentrada en la causa por el ataque.

“Ella tiene que demostrarlo ante la Justicia boliviana”, respondió el abogado al ser consultado por las acusaciones de la mujer.

La víctima también había señalado que Cerimedo tendría conocimiento de información vinculada con los audios de la causa ANDIS en Argentina.

Durante la entrevista, el abogado también fue consultado sobre el supuesto embarazo de Beller, quien habría manifestado que llevaba cuatro semanas de gestación y que Cerimedo sería el padre.

Giraldes confirmó que su defendido conocía el embarazo, pero aclaró que la pareja ya no mantenía una relación.

“Él le dijo a la señora Beller que sí está embarazada, pero él ya hace tiempo que no está con la señora Beller”, explicó.

El abogado prefirió no profundizar en la cuestión y la definió como un asunto personal entre ambos.

Mientras tanto, Cerimedo permanece detenido en Bolivia y espera la audiencia en la que la Fiscalía deberá formalizar los cargos. La Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para mantenerlo privado de su libertad durante el avance de la investigación.

Entrevista de Rodolfo Barili.