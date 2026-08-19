FOTO: Detuvieron a una funcionaria bonaerense por un presunto lavado de $27.000 millones.

Una funcionaria bonaerense fue detenida en el marco de una investigación por un presunto esquema de lavado de activos por unos $27.000 millones, que habría utilizado los datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas en billeteras virtuales.

La investigación está a cargo de la fiscal de La Plata Betina Lacki y contempló nueve allanamientos simultáneos, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que todavía debe ser peritada.

Según informó Fabio Ferrer en Cadena 3, la principal acusada es Albertina Mangini, una funcionaria del Ministerio Público Fiscal que cumplía tareas en una oficina de enlace vinculada al Patronato de Liberados. La mujer se negó a declarar y presentó un habeas corpus, que fue rechazado, por lo que permanece detenida.

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En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una “funcionaria de Kicillof”.

La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no… — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 19, 2026

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Cómo funcionaba la maniobra

De acuerdo con la investigación, Mangini habría aprovechado el contacto que tenía con personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad social y económica para incorporarlas al supuesto esquema.

La funcionaria habría captado a esas personas en un bar ubicado en la zona de avenida 7 y calle 56, en La Plata, donde les ofrecía alrededor de $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos.

La información obtenida incluía fotografías del documento, imágenes del rostro y un escaneo del iris.

Con esos datos, la organización habría abierto cuentas a nombre de terceros en distintas billeteras virtuales, entre ellas Mercado Pago, Goala y PayPal.

Aunque las cuentas figuraban a nombre de las personas cuyos datos habían sido utilizados, la investigación sostiene que eran integrantes de la organización quienes controlaban y operaban esos fondos.

El "pitufeo" para lavar el dinero

Los investigadores detectaron movimientos por aproximadamente $27.000 millones durante un período de un año.

La presunta organización habría utilizado una modalidad conocida como "pitufeo" o "smurfing", que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en múltiples operaciones de montos menores para dificultar el seguimiento de los fondos.

Según la hipótesis de la Fiscalía, parte del dinero tendría origen en el juego clandestino. Los fondos eran distribuidos entre las cuentas abiertas con datos de terceros y luego ingresaban a plataformas de juego online.

Después de permanecer allí durante un determinado período, el dinero habría sido retirado simulando ganancias obtenidas mediante apuestas.

Finalmente, los fondos eran consolidados mediante operadores financieros y mesas de dinero para intentar otorgarles una apariencia de legalidad.

Investigan una conexión con Sur Finanzas

La causa también tiene un punto de contacto con la investigación sobre Sur Finanzas, la financiera cuyo propietario, Maximiliano Vallejo, mantenía vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Entre los acusados en el expediente de La Plata aparece Ignacio Leonel Marchioni, quien ya se encuentra imputado en la causa Sur Finanzas.

Marchioni es investigado por su presunta participación en el tramo financiero de la maniobra. En el expediente federal sus cuentas fueron congeladas y pesa sobre él una inhibición general de bienes.

La Justicia analiza sus movimientos financieros y su presunta intervención como intermediario en operaciones con criptomonedas.

Quiénes están imputados

Además de Mangini y Marchioni, la fiscalía imputó a Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano.

Los investigadores los acusan, con distintos grados de participación, de estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

El juez de Garantías de La Plata Agustín Carlos Crispo deberá resolver los eventuales pedidos de prisión preventiva que formule la Fiscalía.

La aclaración del Gobierno bonaerense

Tras conocerse la detención, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aclaró que Mangini no es funcionaria del Ministerio de Justicia, aunque cumplía tareas en una dependencia ubicada dentro del ámbito del Patronato de Liberados.

La administración bonaerense explicó que se trata de una empleada del Poder Judicial que tenía acceso a información de personas condenadas debido a un convenio implementado durante la gestión anterior.

El Patronato de Liberados depende del Ministerio de Justicia provincial, pero Mangini pertenece al Ministerio Público Fiscal.

Mientras continúa la investigación, la Justicia deberá analizar el material secuestrado en los nueve operativos para determinar el alcance de la organización y establecer cómo se movieron los $27.000 millones detectados hasta el momento.