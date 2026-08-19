FOTO: Resultados prometedores de una vacuna experimental contra el melanoma de piel

Buenos Aires, 19 agosto (NA) – Los laboratorios estadounidenses Merck y Moderna anunciaron este miércoles resultados alentadores tras completar la fase final de ensayos clínicos de una vacuna experimental de ARN mensajero destinada a tratar el cáncer de piel, específicamente en pacientes con melanoma en estado avanzado.

Según el comunicado conjunto de ambos laboratorios, se trata del primer informe positivo de fase 3 para una terapia contra el cáncer que utiliza tecnología de ARN mensajero. Esta terapia, que se combina con la inmunoterapia Keytruda de Merck, ha demostrado mejorar de forma "estadísticamente significativa" la supervivencia sin recaída en aquellos pacientes que habían sido operados previamente.

El tratamiento se fundamenta en la tecnología del ARN mensajero, la cual instruye a las células del organismo para que produzcan proteínas que desencadenen una respuesta inmunitaria. Este enfoque innovador, denominado "intismeran autogene", se personaliza según las mutaciones específicas del tumor de cada paciente, con el objetivo de activar el sistema inmunitario para que reconozca y ataque las células cancerosas.

El director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, destacó la importancia de este avance, señalando que "durante muchos años, la idea de crear un tratamiento con ARNm diseñado específicamente para el cáncer de una persona era difícil de imaginar. Hoy estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad".

Detalles del ensayo clínico

El ensayo clínico de fase 3, que es crucial antes de solicitar la autorización para comercializar el tratamiento, involucró a más de 1.100 participantes. Merck y Moderna planean presentar estos resultados en un congreso médico y, posteriormente, iniciarán el proceso para la aprobación del tratamiento ante las autoridades sanitarias.

Este avance representa un hito significativo en la búsqueda de una cura para el melanoma, que se considera una de las formas más letales de cáncer de piel, con más de 330.000 nuevos casos diagnosticados a nivel mundial en 2022, una cifra que continúa en aumento.